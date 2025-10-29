Nuova Toyota RAV4 2026: debutto ufficiale in Italia per il SUV ibrido

La nuova Toyota RAV4-2026 è pronta a conquistare di nuovo il mercato italiano. Per il suo debutto è stato ufficialmente scelto il salone Auto e Moto d’Epoca di Bologna. Bisognerà aspettare però l’inizio del 2026 per poterla vedere nelle concessionarie.

Arrivata alla sesta generazione, la RAV4 si presenta con un design completamente nuovo. Il frontale è stato ridisegnato. Ora presenta una griglia a nido d’ape in tinta con la carrozzeria e un paraurti più sportivo. Invece, i cerchi in lega sono ora disponibili nelle versioni da 18 o 20”. Anche gli interni sono stati modificati. L’ abitacolo appare più moderno e tecnologico, con una strumentazione digitale da 12,3” e un nuovo display touch da 12,9” per il sistema di intrattenimento. Qui troverete già integrati le ultime funzioni di connettività e assistenza alla guida.

Toyota RAV4 2026: solo motori ibridi e fino a 100km di autonomia in elettrico

La nuova RAV4 segna un punto di svolta per Toyota. Abbandona definitivamente le motorizzazioni tradizionali per puntare esclusivamente su sistemi ibridi e plug-in hybrid. La versione FullHybrid è spinta da un motore quattro cilindri da 2,5litri. Ad esso è abbinato un sistema elettrico che sviluppa 183CV nella variante a trazione anteriore e 191CV nella versione-AWD. Ciò grazie alla presenza di un motore elettrico sull’asse posteriore.

Per chi desidera più potenza e autonomia, è disponibile la RAV4 Plug-in Hybrid. Quest’ultima utilizza la stessa architettura ma con un motore elettrico più performante. La potenza complessiva raggiunge i 304CV nella versione integrale. Invece la nuova batteria da 22,7kWh garantisce un’autonomia in modalità elettrica di circa 100km.

In Italia, i prezzi partono da 45.200€. Il listino arriva fino ai 61.200€ per la sportiva GR Sport Plug-in Hybrid, la più completa e potente della gamma. La RAV4 2026 si prepara così a proseguire la tradizione del marchio. Ma soprattutto di un SUV che, da oltre 25 anni, è sinonimo di affidabilità, comfort e innovazione.