Toyota RAV4 2026: nuova evoluzione potente del SUV

La sesta generazione della Toyota RAV4 è pronta a raccogliere il testimone da un modello che ha conquistato milioni di automobilisti. Al centro dell’evoluzione ci sarà ancora l’anima ibrida, con il consolidato 2.5 litri a quattro cilindri, abbinato all’ultima versione del sistema Toyota Hybrid. La promessa è quella di consumi ancora più contenuti e una guida fluida e silenziosa. Il SUV Toyota continuerà a essere disponibile con trazione anteriore, affiancata da configurazioni AWD con motore elettrico posteriore. Il powertrain Plug-in Hybrid sarà perfezionato: attese batterie più capienti, autonomia elettrica maggiore e tempi di ricarica ottimizzati. Un secondo PHEV meno potente, derivato dalla Toyota C-HR, potrebbe affiancare la versione attuale, abbassando la soglia d’ingresso alla gamma elettrificata. Oltre l’Europa, in alcuni mercati resteranno le versioni a benzina, mentre l’ipotesi di una Toyota RAV4 totalmente elettrica sembra destinata a rimanere sulla carta. Le caratteristiche della piattaforma attuale non consentirebbero l’adozione di batterie ad alta capacità.

Design muscolare, proporzioni riviste e Toyota GR Sport confermato

Le forme della nuova Toyota RAV4 non romperanno con il passato, ma mostreranno una chiara evoluzione stilistica. I prototipi camuffati svelano una carrozzeria più alta, linee decise e uno stile ispirato alla robustezza. I gruppi ottici a LED a forma di C e la grande griglia inferiore donano un tocco aggressivo. Il profilo laterale del modello Toyota esibirà ancora i passaruota in plastica e un montante C sdoppiato, utile per versioni bicolore. Il posteriore si annuncia verticale e squadrato, aumentando abitabilità e visibilità. Confermato l’allestimento GR Sport, riconoscibile da dettagli esclusivi e un assetto più dinamico. All’interno si attende un deciso salto generazionale. Nuovo sistema di infotainment, display maggiorati e finiture raffinate porteranno la RAV4 al passo con modelli premium come la Land Cruiser. L’abitacolo della Toyota rimarrà a cinque posti, con nessuna variante a sette in programma.

La nuova Toyota RAV4 nascerà principalmente per il mercato nordamericano. Toyota ha confermato la produzione negli stabilimenti di Kentucky e Canada, dove si concentra il grosso della domanda globale. Anche il design avrebbe subito l’influenza delle esigenze d’Oltreoceano. La presentazione ufficiale potrebbe avvenire entro la fine del 2025, ma il lancio europeo è previsto più tardi. L’arrivo nelle concessionarie europee è atteso nel 2026, con tempistiche legate alla produzione e alle omologazioni locali.