One UI 8.5: Samsung rinnova le notifiche con un sistema di priorità ispirato ad Apple

Samsung continua a perfezionare la propria interfaccia personalizzata e, mentre la distribuzione di One UI 8 prosegue con qualche difficoltà sui modelli Galaxy S22 e S23, emergono le prime anticipazioni su One UI 8.5. La prossima versione porterà un cambiamento significativo nella gestione delle notifiche, prendendo spunto dal sistema introdotto da Apple con iOS 18.4 ma integrando capacità di analisi basate sull’intelligenza artificiale.
Secondo quanto riportato dal portale SammyGuru, tra le funzioni in fase di test figura un nuovo sistema capace di assegnare un livello di priorità superiore ad alcune notifiche, separandole dal resto. L’obiettivo è aiutare l’utente a distinguere subito gli avvisi davvero importanti — come messaggi di contatti frequenti o app di uso quotidiano — dal flusso generale di notifiche meno urgenti.
La funzione, individuata in una build interna di One UI 8.5, dovrebbe essere integrata direttamente nelle impostazioni di sistema e sarà in grado di analizzare le abitudini personali per individuare automaticamente i contenuti più rilevanti. Samsung sembra quindi voler combinare l’immediatezza di iOS con un approccio più adattivo, sfruttando la sua esperienza nel campo dell’AI per personalizzare il comportamento del dispositivo.
Nuovi dettagli estetici e possibili tempistiche
Parallelamente, alcuni rumor suggeriscono che One UI 8.5 introdurrà anche lievi modifiche grafiche, con elementi ispirati alla Liquid Glass UI di Apple, caratterizzati da trasparenze e riflessi più morbidi. La volontà di Samsung è quella di rendere l’interfaccia sempre più omogenea, senza andare a compiere alcun tipo di stravolgimento.
La versione definitiva di One UI 8.5 è prevista per l’inizio del 2026, in concomitanza con il lancio della serie Galaxy S26. Tuttavia, alcune fonti interne parlano di una beta pubblica già a novembre 2025, dedicata ai Galaxy S25.
Se confermata, questa evoluzione segnerebbe un passo avanti nell’esperienza d’uso dei dispositivi Samsung, puntando a una gestione più intelligente, chiara e personalizzata delle notifiche quotidiane.