MediaWorld sarà presente al Lucca Comics & Games con il “Gaming Village”

Il Lucca Comics & Games è ormai un evento di rilevanza internazionale per gli appassionati di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, manga, anime, cinema d’animazione e cosplay. Giunto alla sua 59esima edizione, l’evento si terrà a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre e in questo scenario, MediaWorld proporrà il suo iconico Gaming Village.
L’area creata da MediaWorld si estenderà per una superficie di oltre 600 mq in Piazza della Caserma e proporrà un format integrato con tante novità. L’azienda vuole coinvolgere diverse tipologie di pubblico offrendo esperienze uniche e divertenti tanto per i gamer e gli appassionati di tecnologia quanto per i cosplayer e le famiglie.
Lo stile unico che accompagna il Gaming Village è firmato dal fumettista di fama internazionale Giovanni Timpano. Per l’edizione 2025 è stata realizzata un’illustrazione immersiva in stile fisheye dall’elevato impatto visivo. L’area è pensata per ricalcare un appartamento abitato da una giovane coppia di cosplayer, con tantissimi dettagli nerd e riferimenti al tema del Lucca Comics & Games: French Kiss.
L’area ospiterà tantissimi riferimenti alla cultura pop e si colorrerà con spettacoli di videomapping al calare del sole. Inoltre, diventerà anche un punto di aggregazione per condividere le proprie esperienze al Lucca Comics & Games. Tra le attività confermate disponibili presso il “Gaming Village” di MediaWorld spiccano:
- Let’s Talk: noto format condotto da Bryan Box nel MediaWorld Studios allestito nel Tech Village di Milano Certosa, durante le giornate del Lucca Comics & Games;
- Let’s Quiz: i presentatori Brian Box e Antonella Arpa (Himorta) faranno domande sul mondo del gaming, comics, cultura pop e molto altro;
- Let’s Cosplay: contest cosplay dedicaato a cosplayer non professionisti presenti a Lucca;
- Let’s DJ & Let’s Dance: una serie di attività dedicate al mondo della musica con DJ set live serale e ospiti del calibro di Giorgio Prezioso;
- Let’s Game: gameplay dal vivo in cui si sfideranno influencer e VIP sui titoli del momento;
- Let’s Play (MediaWorld Esports Cup): format che unisce pro-player e visitatori con con tornei e competizioni ufficiali di “Valorant powered by Predator” e “Forza Motorsport”;
- Let’s Find It: una caccia al tesoro digitale con QR code sparsi per il Lucca Comics & Games;
- Let’s Build It: area dedicata ai LEGO con la presenza di una iconica Ferrari in scala 1:1 costruita con i mattoncini.