MediaWorld sarà presente al Lucca Comics & Games con il “Gaming Village”

Il Lucca Comics & Games è ormai un evento di rilevanza internazionale per gli appassionati di fumetti, giochi da tavolo, videogiochi, manga, anime, cinema d’animazione e cosplay. Giunto alla sua 59esima edizione, l’evento si terrà a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre e in questo scenario, MediaWorld proporrà il suo iconico Gaming Village.

L’area creata da MediaWorld si estenderà per una superficie di oltre 600 mq in Piazza della Caserma e proporrà un format integrato con tante novità. L’azienda vuole coinvolgere diverse tipologie di pubblico offrendo esperienze uniche e divertenti tanto per i gamer e gli appassionati di tecnologia quanto per i cosplayer e le famiglie.

Lo stile unico che accompagna il Gaming Village è firmato dal fumettista di fama internazionale Giovanni Timpano. Per l’edizione 2025 è stata realizzata un’illustrazione immersiva in stile fisheye dall’elevato impatto visivo. L’area è pensata per ricalcare un appartamento abitato da una giovane coppia di cosplayer, con tantissimi dettagli nerd e riferimenti al tema del Lucca Comics & Games: French Kiss.

L’area ospiterà tantissimi riferimenti alla cultura pop e si colorrerà con spettacoli di videomapping al calare del sole. Inoltre, diventerà anche un punto di aggregazione per condividere le proprie esperienze al Lucca Comics & Games. Tra le attività confermate disponibili presso il “Gaming Village” di MediaWorld spiccano: