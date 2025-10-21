Instagram: anche l’AI interviene nella tutela dei minori

La crescente attenzione alla sicurezza dei giovani sui social network spinge le piattaforme a ridefinire le proprie politiche. A tal proposito, Instagram si allinea a tale tendenza con un nuovo aggiornamento. La piattaforma ha annunciato che gli account di adolescenti saranno soggetti a restrizioni più severe sui contenuti visualizzabili. Ciò con l’obiettivo di ridurre l’esposizione a materiale potenzialmente inappropriato. La nuova policy prende come riferimento i criteri dei film PG-13, limitando quindi linguaggio forte, scene rischiose e contenuti sessuali, analogamente a quanto già accade per il nudo online. La modifica prevede che tali restrizioni siano attive di default e non possano essere disattivate senza il consenso di un genitore. Garantendo un controllo maggiore sulle esperienze digitali dei minorenni.

Instagram: nuovi interventi per gli utenti minorenni

Un ruolo centrale nelle nuove funzionalità sarà svolto dall’intelligenza artificiale. Quest’ultima stima l’età degli utenti per impedire registrazioni false. Anche se un minorenne tenta di registrarsi dichiarando di essere adulto, le restrizioni pensate per gli adolescenti continueranno a essere applicate. L’AI influenzerà anche le risposte automatiche all’interno della piattaforma, adattandone tono e contenuto alle linee guida per utenti minorenni.

Altre misure riguardano la fruizione dei contenuti. Agli adolescenti sarà impedito seguire account inappropriati, e le ricerche interne escluderanno automaticamente chiavi legate a temi per adulti. Come alcol o violenza grafica. Per chi desidera una protezione ancora maggiore, sarà disponibile una modalità chiamata “Contenuto limitato”, studiata per offrire un’esperienza digitale più sicura sotto la supervisione dei genitori.

Instagram sottolinea che tali decisioni sono state sviluppate con il contributo di migliaia di genitori, e che l’implementazione sarà monitorata e aggiornata in base ai feedback ricevuti. Al momento, il rollout è iniziato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia e in Canada. Con l’intenzione di estendere le modifiche a tutti i mercati internazionali. Il successo di tali strategie dipenderà dalla capacità di bilanciare sicurezza e libertà di espressione. Offrendo ai minorenni strumenti adeguati per navigare consapevolmente nel mondo dei social media.