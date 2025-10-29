Google Pixel 10a si mostra nei primi render: design familiare e hardware aggiornato

Le indiscrezioni su Pixel 10a escono dalla fase dei rumor generici e trovano riscontro in una serie di render CAD pubblicati da Android Headlines, che mostrano uno smartphone molto vicino all’attuale 9a per impostazione estetica. Il retro mantiene la classica barra a pillola con due sensori allineati a filo scocca, ora con profili più arrotondati. Sul fronte si conferma il foro centrale per la selfie cam e cornici simmetriche su tutti i lati, leggermente assottigliate rispetto al modello precedente. Le misure riportate, 153,9 × 72,9 × 9 mm, riflettono una sostanziale continuità ergonomica rispetto ai 154,7 × 73,3 × 8,9 mm del 9a. Il pannello resta da 6,2 pollici, scelta in linea con la tradizione della serie “a”, orientata all’equilibrio tra usabilità e compattezza.

La tabella di marcia sembra spostata verso l’inizio del 2026: i primi segnali indicavano un lancio entro fine anno, ma il quadro più credibile punta ai primi mesi del prossimo. In questo contesto, il 10a appare come un affinamento mirato, con ritocchi misurati al design e aggiornamenti hardware puntuali, senza strappi rispetto alla generazione in vendita.

Specifiche attese e quadro tecnico

Sotto la scocca è previsto il Tensor G4, in una variante con frequenze più spinte per offrire un margine extra su reattività e inferenza AI. Il software sarà Android 16, accompagnato da sette anni tra major update e patch di sicurezza, elemento che consolida la proposta nel medio periodo. Il comparto fotografico dovrebbe riproporre lo schema a doppia camera: principale da 48 MP e ultra-grandangolare da 13 MP; davanti, sensore da 13 MP. La batteria è indicata con una capacità pari o superiore a 5.100 mAh, valore che suggerisce un passo avanti sull’autonomia rispetto alla generazione attuale.

In sintesi, Pixel 10a punta a rinnovare l’offerta della serie “a” con una formula conservativa: estetica riconoscibile, dimensioni quasi sovrapponibili al 9a, display da 6,2 pollici, piattaforma G4 più brillante e un orizzonte di supporto software esteso. Un aggiornamento che privilegia coerenza e affidabilità, con miglioramenti mirati dove contano nell’uso quotidiano.