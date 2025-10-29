Telegram introduce il nuovo effetto “Liquid Glass” anche su Android

Telegram ha iniziato a distribuire anche su Android il suo nuovo effetto grafico chiamato “Liquid Glass”, già introdotto da alcune settimane sulla versione iOS. La novità, al momento disponibile solo nel canale Beta, riguarda principalmente l’interfaccia della barra di scrittura e dei menu collegati, ma le prime reazioni della community non sono state particolarmente entusiaste. Sui canali ufficiali, molti utenti hanno espresso perplessità sul nuovo stile, definendolo poco chiaro e meno leggibile rispetto alla versione precedente.

L’aggiornamento interviene in particolare sulla barra di immissione del testo e sul pannello che consente di accedere a emoji, GIF e adesivi. Gli elementi diventano parzialmente trasparenti, permettendo di intravedere i colori o gli sfondi sottostanti. L’effetto complessivo è quello di un’interfaccia più “leggera”, con forme morbide e contorni meno marcati, quasi sospesi sopra il contenuto. Un design che, secondo molti, richiama chiaramente le linee estetiche adottate da Apple con i più recenti aggiornamenti di iOS.

Uno stile ispirato a iOS ma disattivabile

La scelta di Telegram di portare lo stesso stile anche su Android sorprende per la sua somiglianza con il linguaggio visivo di Cupertino, basato su trasparenze e riflessi. Tuttavia, a differenza di quanto avviene su iPhone, su Android l’effetto si limita alle aree inferiori dell’app, senza toccare la barra di navigazione, sostituita dal menu laterale.

Chi non apprezza il nuovo look potrà comunque tornare all’aspetto classico. Nelle impostazioni di Telegram, alla voce “Risparmio energetico”, è presente un’opzione per disattivare il Liquid Glass, riportando l’interfaccia ai colori pieni.

Non è ancora chiaro se il cambiamento verrà mantenuto nella versione stabile, ma l’intenzione di Pavel Durov e del suo team sembra quella di rendere l’app più moderna e coerente con le tendenze estetiche attuali, anche a costo di dividere il pubblico.