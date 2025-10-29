Google Pixel 10a avvistato in alcuni CAD renders

Il produttore tech Google sta già pianificando l’arrivo di un nuovo smartphone. Dopo la presentazione ufficiale dei top di gamma Google Pixel 10 e Google Pixel 10 XL, infatti, l’azienda ha intenzione di annunciare il nuovo medio di gamma Google Pixel 10a. Quest’ultimo è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni emerse in rete. Il device, in particolare, è stato avvistato in rete nelle prime immagini CAD render.

Google Pixel 10a, il nuovo device avvistato in rete nelle prime immagini CAD renders

In queste ultime ore uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Google è stato avvistato in rete nelle prime immagini CAD renders. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 10a. Le immagini in questione sono stwre realizzate dal noto leaker OnLeaks in collaborazione con AndroidHeadline, quindi entrambe voci piuttosto note e soprattutto affidabili del settore tech e mobile.

Osservando le immagini, possiamo dunque notare che Google non ha intenzione di stravolgere il design anche sul suo prossimo smartphone di fascia media. Sul retro sembra che cambierà però leggermente il modulo fotografico. Il nuovo modello avrà infatti due sensori fotografici posti orizzontalmente, ma questi sembra che saranno letteralmente a filo con la scocca. Negli ultimi anni abbiamo invece visto moduli fotografici decisamente sporgenti.

Di fianco ai sensori sulla scocca sarà poi posizionato un piccolo flash LED. Sulla parte frontale ci sarà poi sempre un display con un piccolo foro centrale e con le cornici simmetriche tra loro. Rispetto al predecessore Google Pixel 9a, qui sembra che l’azienda abbia ulteriormente ottimizzato lo spessore delle cornici. Dal punto di vista dimensionale, si parla di 153.9 x 72.9 x 9 mm di spessore. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, sembra che Big G abbia intenzione di adottare un processore leggermente più datato rispetto all’attuale soc Google Tensor G5, ovvero il Google Tensor G4.