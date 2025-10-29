Pixel, il nuovo aggiornamento introduce una nuova funzione a Fotocamere Connesse

Google continua a migliorare i suoi dispositivi più amati, gli smartphone Pixel.I pixel sono smartphone sviluppati da Google, e sono dispositivi estremamente amati dagli utenti per diverse ragioni.

Innanzitutto, scegliere un Pixel è conveniente, perché dalla serie 8 in poi Google va a garantire ai propri utenti sette anni di aggiornamenti completi. Un altro punto a favore è sicuramente il design fluido dei dispositivi del colosso di Mountain View, che permette inoltre un’integrazione ottima con tutto l’ecosistema Google. Tutto ciò comprende infatti l’integrazione con Drive, Home, Chromecast e diverse altre applicazioni. Ma la qualità per cui la serie di smartphone sviluppati da Google sono così apprezzati è sicuramente il comparto fotografico, tra i migliori attualmente sul mercato.

Google migliora la modalità Fotocamera Connesse con nuove funzioni

L’aggiornamento che arriverà sui modelli Pixel di Google riguarda proprio il comparto fotografico. Le novità infatti sono proprio pensate per migliorare questo comparto con alcune incredibili funzioni. L’aggiornamento riguarderà nello specifico Pixel Camera Services e permetterà il miglioramento delle funzioni della modalità Fotocamere Connesse.

La modalità Fotocamere Connesse è una funzione estremamente utile, soprattutto per chi lavora come video maker o comunque si serve molto del comparto fotografico. Questa modalità permette di utilizzare e controllare la fotocamera di un altro telefono Pixel collegato alla stessa rete. In questo modo si sfrutta dunque un’altra inquadratura, permettendo all’utente di avere delle riprese molto più flessibili.

Tuttavia c’era un piccolo problema, poiché fino a questo momento gli utenti non erano in grado di scegliere la sorgente audio da utilizzare. Ma l’audio proveniva sempre dalla fotocamera attiva.

Invece con l’aggiornamento in arrivo Google ha cambiato questo particolare, aggiungendo una funzione chiamata “Usa l’audio della fotocamera connessa“. Grazie alla presenza di questa opzione, d’ora in poi, gli utenti potranno scegliere in maniera autonoma quale sorgente audio utilizzare per i propri video.