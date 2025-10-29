Esselunga: offerte che fanno perdere la testa come a Sleepy Hollow

C’è un silenzio strano nelle sere di ottobre, quello che precede una buona storia di Sleepy Hollow. Non serve il cavaliere senza testa per far tremare i nervi: basta la lavatrice che decide di smettere di girare proprio mentre stai lavando il costume di Halloween. Tu, però, puoi restare calmo: Esselunga ha preparato un piano di salvezza fatto di offerte concrete e convenienti. Niente misteri, solo risparmio vero. Le luci calde dei corridoi si riflettono sugli elettrodomestici nuovi di zecca, e tutto torna al suo posto. Questo Halloween puoi lasciare che i brividi restino nei film, non nelle bollette. Esselunga diventa la tua lanterna nella notte, quella che illumina la strada verso la praticità. Perché a volte il coraggio non è sfidare un fantasma, ma cambiare lavatrice.

Offerte Esselunga che fanno capitolare

Le promozioni esagerate di Esselunga fanno perdere la testa. La lavatrice DAYA DSW81225M15A2 è tua ad appena € 259, robusta e silenziosa. Il frigorifero DAYA DSCB170XE, al prezzo indiscutibilmente stracciato di soli € 199, è perfetto per chi ha poco spazio. Esselunga propone anche la DAYA DSW-61025M15A1 al costo unico di € 229, ideale per risparmiare. La WHIRLPOOL WSB 725 D IT si trova da Esselunga al prezzo da iper wow € 339, e l’asciugatrice WHIRLPOOL C WD 83M WBS IT scontatissimo solo per qualche altro giorno a € 479. Chi preferisce potenza troverà da Esselunga la HOOVER HW29AMBS a € 349. Infine, Esselunga presenta il frigorifero SAMSUNG RB38C600DSA in promozione a € 599. Tutto fino al 31 ottobre, prima che cali la notte su Sleepy Hollow. Ormai mancano pochi giorni! Adesso è ora di correre e approfittarne!