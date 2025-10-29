Audi Q4 e-tron 2026: il restyling del SUV elettrico avvistato durante i test

Audi è pronta a rinnovare uno dei suoi modelli elettrici più popolari. Si tratta della Q4 e-tron, il SUV compatto che nel 2026 riceverà un restyling completo per restare competitivo in un mercato sempre più affollato. Le prime immagini dei prototipi camuffati, pubblicate dal fotografo Walter Vayr (Gabetz Spy Unit), mostrano le principali aree di intervento su cui il marchio dei sta lavorando.

Dalle foto si notano subito alcune differenze nella parte frontale. Qui i fari sembrano adottare un nuovo disegno e il paraurti appare ridisegnato per trasmettere un look più pulito e moderno. Anche il lato posteriore subirà un leggero aggiornamento. Presenterà infatti una nuova grafica per i gruppi ottici e modifiche al paraurti-inferiore. La zona delle portiere è ancora coperta, segno che Audi potrebbe introdurre altre modifiche circa le linee da adottare per rendere la silhouette del SUV ancora più dinamica. Nessuna rivoluzione, dunque, ma un lavoro di affinamento estetico mirato a dare alla Q4 e-tron 2026 un aspetto più contemporaneo e in linea con il nuovo linguaggio stilistico del brand.

Audi Q4 e-tron 2026: più autonomia, intrattenimento avanzato e nuovi materiali interni

Oltre alle novità di design, il restyling porterà aggiornamenti anche all’interno della vettura. A tal proposito, è atteso un rinnovamento dei materiali e dei rivestimenti, con finiture più sostenibili e di qualità superiore. Sul fronte tecnologico, è probabile che arrivi l’Audi Digital Stage. Parliamo del nuovo sistema di intrattenimento introdotto sui modelli di ultima generazione, con display panoramico integrato e funzionalità digitali avanzate.

Dal punto di vista tecnico, la meccanica verrà ottimizzata per migliorare autonomia ed efficienza, sfruttando gli sviluppi già implementati sui modelli elettrici del Gruppo Volkswagen. Ci si può quindi aspettare powertrain aggiornati e una gestione energetica più raffinata. Tutto ciò con l’obiettivo di ridurre i consumi e aumentare la percorrenza con una singola ricarica.

Il debutto ufficiale della nuova Audi Q4 e-tron 2026 è previsto per il prossimo anno, con il lancio commerciale entro la metà del 2026. L’obiettivo dell’ azienda? Consolidare la propria presenza nel settore dei SUV elettrici premium, offrendo un modello ancora più efficiente, tecnologico e fedele a se stessa sempre.