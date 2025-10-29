MediaWorld: prodotti tech ora dai prezzi EXTRA RIBASSATI

Tu lo sai, ogni ottobre finisce così. Guardi un horror, senti un rumore, poi scopri che è la notifica di MediaWorld con nuove offerte. Niente panico. Anzi, entusiasmo! Questo Halloween è puro divertimento tecnologico. Un po’ di paura, un po’ di ironia e tanta voglia di coccolarti con un nuovo gadget. MediaWorld ha capito tutto: non serve una zucca, basta un prezzo che ti faccia sorridere più di un fantasma goffo. È un autunno di clic, risate e upgrade. E la paura? Solo quella di perdere lo sconto.

Mediaworld: scoprite le offerte che incantano per Halloween

Mediaworld dedica spazio allo storage con il SEAGATE Basic 2 TB USB 3.0 a 75,99 euro, perfetto per custodire i tuoi ricordi più preziosi. Se ami l’audio e desideri libertà di movimento, Mediaworld propone gli JVC HA-A8T auricolari wireless, bianco a 49,99 euro, discreti e pratici in ogni momento della giornata. Tra gli accessori più eleganti, la custodia MagSafe in tessuto FineWoven per iPhone 15 Plus – Gelso, proposta da Mediaworld a 17,99 euro, conquista con il suo tocco delicato. Per chi invece preferisce un’esplosione di colore, Mediaworld mette in offerta la custodia MagSafe in silicone per iPhone 16 – Giallo carambola a 26,99 euro, vivace e protettiva.

Passando alla tecnologia portatile, il tablet XIAOMI Redmi Pad Pro 6+128 GB, 12,1″, Graphite Gray è disponibile da Mediaworld a 199 euro, ideale per film, studio o disegno digitale. Se la potenza è ciò che cerchi, Mediaworld propone l’HP Victus 15-fb3703nl, 15,6″, Ryzen 7 8845HS, 16 GB, SSD 1 000 GB a 999 euro, pensato per chi non accetta compromessi. In alternativa, per chi predilige eleganza e praticità, Mediaworld offre il LENOVO IdeaCentre AIO 27ARR9, 27″, Ryzen5 7535HS, 16 GB, 512 GB SSD a 749 euro, una soluzione all-in-one perfetta per ogni scrivania.

Per chi ama il gaming, Mediaworld evidenzia il monitor ASUS Rog Swift PG32UQXR 32″, UHD 4K, 160 Hz a 999,99 euro, ideale per esperienze immersive e visioni mozzafiato. E se desideri un tocco di classe al polso, Mediaworld presenta lo SMARTWATCH SAMSUNG Galaxy Watch6 Classic 43, SILVER a 169,99 euro, un orologio che unisce eleganza e funzionalità. Non manca poi lo SMARTWATCH HUAWEI WATCH GT5 41 mm + auricolari wireless FreeBuds 5i, Blue a 199 euro, un connubio perfetto tra stile, comfort e tecnologia.