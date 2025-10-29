CoopVoce: la promo da 300GB scade oggi, ecco quanto costa

Il gestore virtuale CoopVoce torna a sorprendere con una nuova offerta pensata per entrare nel segmento delle tariffe “top di gamma”. La nuova Extra 300 alza l’asticella rispetto alle precedenti promozioni, offrendo minuti illimitati, 1000 SMS e 300 giga in 4G a un prezzo mensile di 7,90 euro per sempre. Una cifra particolarmente competitiva, soprattutto se si considera che la promozione del mese scorso con 200 giga costava 8,90 euro.
Prezzo bloccato e attivazione gratuita per chi si muove subito
L’aspetto più interessante dell’offerta è la garanzia del prezzo fisso per sempre, senza rimodulazioni o aumenti futuri. CoopVoce prosegue così sulla strada della trasparenza, uno dei punti di forza che l’hanno resa nel tempo una delle realtà più apprezzate tra i gestori virtuali.
Chi sceglie di attivare la Extra 300 entro oggi, 29 ottobre 2025, beneficia inoltre dell’attivazione gratuita, un vantaggio che rende ancora più allettante la promozione. Non ci sono costi di ingresso o vincoli di durata: una volta attivata, l’offerta resta valida alle stesse condizioni nel tempo.
Una strategia aggressiva per conquistare nuovi clienti
Con la Extra 300, CoopVoce punta chiaramente a sottrarre utenti ai principali operatori mobili, proponendo un piano che combina grande disponibilità di giga e prezzo competitivo. I 300 giga mensili consentono di gestire senza problemi qualsiasi esigenza, dallo streaming ai social, fino all’utilizzo di hotspot o applicazioni di lavoro.
L’offerta si attiva facilmente online o nei punti vendita Coop abilitati, con possibilità di mantenere il proprio numero o richiederne uno nuovo. La connessione avviene su rete 4G ad alta stabilità, garantendo una navigazione fluida e affidabile.
Con Extra 300, CoopVoce ridefinisce il concetto di offerta mobile di fascia alta, offrendo una combinazione rara di potenza, convenienza e chiarezza, consolidando la sua presenza tra i protagonisti del mercato mobile italiano.