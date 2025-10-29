Apple iPhone 18: aumenta la RAM?

Il settore degli smartphone si prepara a un nuovo ciclo evolutivo. A tal proposito, Apple sembra intenzionata a muovere un passo ulteriore verso le prestazioni dei diversi modelli della propria prossima gamma. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, la nuova generazione di iPhone potrebbe introdurre un cambiamento atteso. Ovvero la presenza di 12 GB di RAM anche sulla versione base di iPhone 18. Chiudendo, in tal modo, il divario tecnico con le varianti Pro. L’ipotesi nasce da una serie di segnali provenienti dalla filiera produttiva. Apple avrebbe chiesto ai principali fornitori di memoria, tra cui Samsung, Micron e SK Hynix, di aumentare la produzione dei chip DRAM LPDDR5X. La più recente evoluzione di tale tecnologia. Si tratta di moduli progettati per offrire consumi più contenuti e velocità di elaborazione superiori, disponibili solo nei tagli da 12 e 16 GB.

Apple: nuovo adeguamento per i prossimi iPhone 18

Finora, i 12 GB di RAM erano riservati agli iPhone 17 Pro e Pro Max. Mentre la versione base si fermava a 8 GB. Anche l’inedito iPhone Air aveva beneficiato dell’upgrade. Segnando una tendenza già in atto verso un potenziamento generalizzato delle prestazioni. L’arrivo di tale configurazione sull’iPhone 18 rappresenterebbe, dunque, un passaggio logico nella strategia del marchio. nel contesto attuale, un aumento di memoria rappresenta una modifica strategica. Apple sta investendo nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale locale. I quali richiedono maggiore capacità di calcolo per l’elaborazione di dati complessi direttamente sul dispositivo. È quindi probabile che le versioni dotate di 12 GB di RAM potranno supportare funzioni avanzate legate al progetto Apple Intelligence.

E non è tutto. Le anticipazioni lasciano intravedere anche una possibile revisione della tempistica di lancio. A partire dal 2026, Apple potrebbe, infatti, abbandonare la tradizionale presentazione simultanea di tutti i modelli a settembre. Distribuendo, invece, le uscite in due momenti distinti. Le versioni Pro, Pro Max, Fold 2 e il primo iPhone pieghevole dovrebbero arrivare in autunno. Mentre iPhone 18 e iPhone 18e sarebbero attesi soltanto nella primavera del 2027. Se confermati, tali cambiamenti segnerebbero una transizione importante. Non resta che attendere e scoprire quale sarà la futura strategia adottata da Cupertino per i suoi prossimi iPhone 18.