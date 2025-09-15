iPhone 18 con Dynamic Island più piccola?

Sono passati soltanto pochi giorni al debutto ufficiale sul mercato mondiale dei nuovi smartphone di punta del colosso sudcoreano Apple, ovvero i nuovi iPhone 17. Nonostante questo, stanno già circolando da tempo in rete le prime indiscrezioni riguardanti i prossimi modelli in arrivo. Ci stiamo riferendo ai prossimi iPhone 18. Secondo quanto è emerso in queste ore, la nuova serie potrebbe distinguersi per la presenza di una Dynamic Island dalle dimensioni più contenute.

iPhone 18, la nuova serie potrebbe avere una Dynamic Island dalle dimensioni ridotte

In queste ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti la prossima serie di smartphone top di gamma di casa Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai prossimi iPhone 18. A rivelare le nuove informazioni è stato il leaker Setsuna Digital. Secondo quanto rivelato, il colosso americano Apple avrebbe intenzione di annunciare la nuova serie top di gamma nel corso del 2026 ma non solo.

Come anticipato, infatti, questa nuova serie potrebbe essere caratterizzata dalla presenza di una Dynamic Island, ma dalle dimensioni più contenute rispetto a quella presente sui modelli attuali. Al momento, la Dynamic Island ospita vari sensori per lo sblocco, tra cui il FaceID. Quest’ultimo sembra quindi che sarà ancora collocato all’interno della Dynamic Island, anche se sarà più piccola dal punto di vista dimensionale. Tempo fa erano invece emerse voci secondo cui i vari sensori per il Face ID sarebbero stati inseriti al di sotto del display, ma a quanto pare non sarà così per il momento.

Come sempre, però, per ora si tratta esclusivamente di primissime indiscrezioni tutte ancora da verificare. Sarà infatti necessario attendere per avere una qualche conferma ufficiale. Ricordiamo comunque che quest’anno il colosso americano Apple ha stupito con la presentazione della sua nuova serie. Ha spiccato senz’altro l’inedito modello iPhone 17 Air, diretto rivale della controparte di Samsung, il Samsung Galaxy S25 Edge.