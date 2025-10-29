Vision Pro M5: una recente decisione fa discutere

Nel mondo dei dispositivi di realtà aumentata e virtuale, ogni aggiornamento attira l’attenzione dell’intero mercato. A tal proposito, il più recente Apple Vision Pro non fa eccezione. La nuova versione introduce il chip M5, una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e un cinturino Dual Knit. Ma le ultime discussioni non si concentrano tanto sulle innovazioni tecniche quanto sulle politiche commerciali che la accompagnano. Chi aveva investito nel modello originale, lanciato nel 2024 con chip M2 e frequenza di refresh fino a 100 Hz, si trova davanti a una scelta complicata. Il visore precedente non può essere utilizzato per una permuta, e Apple non offre né sconti né gift card per agevolare il passaggio alla nuova generazione. La decisione, confermata nel comunicato ufficiale, rappresenta una rottura rispetto alla tradizione dell’azienda, che di solito utilizza la permuta per stimolare le vendite dei prodotti più recenti.

Apple: niente permuta per i nuovi Vision Pro M5

Per molti utenti la decisione di non prevedere permute o sconti potrebbe influire sulla valutazione del rapporto qualità-prezzo. Ciò soprattutto considerando l’investimento iniziale superiore ai 3.500 dollari. Senza incentivi economici, le vendite possono risentirne, e la fidelizzazione dei clienti più affezionati diventa più difficile da mantenere. In tal senso, la scelta di Apple evidenzia una strategia commerciale focalizzata sui margini e sulla stabilità dei prezzi, più che sull’aggiornamento agevolato dei prodotti.

A tal proposito, è importante sottolineare che gli utenti potranno usare il nuovo cinturino Dual Knit, venduto separatamente a 99 dollari, anche sul modello originale.

Guardando al quadro generale, la vicenda del Vision Pro mostra come le decisioni aziendali abbiano effetti diretti sul comportamento dei consumatori e sulla dinamica del mercato della realtà aumentata. Il bilanciamento tra innovazione tecnologica, politiche di prezzo e incentivi agli utenti resta un nodo cruciale per il settore. Non resta che attendere e scoprire come tale dinamica influenzerà concretamente l’arrivo dei nuovi visori di Apple.