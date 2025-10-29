Cina e Scozia unite: il piano da 1,8 miliardi per l’eolico galleggiante

Dalle parti della Cina meridionale, proprio dove l’aria è densa di salsedine e i porti non dormono mai, sta nascendo una roba che, onestamente, fa girare la testa. Non stiamo parlando di un nuovo grattacielo da record, ma di qualcosa di infinitamente più cool: una turbina eolica galleggiante che urla “futuro” con una potenza di ben 50 megawatt. Cinquanta!

Mingyang lancia turbina galleggiante da 50 MW resistente ai tifoni

Dietro questa impresa c’è Mingyang Smart Energy. Se non li conoscete, segnatevi questo nome, perché nel campo dell’energia eolica sono quelli che si mettono in testa di fare l’impossibile e poi lo fanno. Hanno sede nel Guangdong e sono già noti per aver spinto i confini dell’offshore, ma con questo nuovo progetto hanno deciso di non limitarsi a spingerli: li vogliono proprio spostare in un’altra galassia.

La cosa più sbalorditiva è il design, che sembra un incrocio tra l’alta ingegneria e la scultura moderna. Due rotori da 25 megawatt ciascuno, montati su una piattaforma che si dispiega sull’acqua in una suggestiva forma a “V”. Non è un esperimento buttato lì: è l’evoluzione matura del loro precedente modello, chiamato OceanX, che già nel 2024 aveva fatto parlare di sé con una doppia configurazione da “soli” 16,6 MW. Ora, Mingyang ha tirato fuori il bazooka, raddoppiando la potenza e portando la sfida nel vero deep sea, in mare aperto. Lì, dove le onde sono cattive, il vento è un tiranno e installare una struttura fissa è impensabile.

Ascoltando Zhang Qiying, il presidente della divisione internazionale, si capisce l’entusiasmo. Parla di un “balzo tecnologico mai visto prima”. Pensateci: due pale che si allungano per circa 290 metri l’una. È come mettere tre campi da calcio in fila e vederli girare per catturare l’energia del vento con un’efficienza che definire impressionante è riduttivo.

OceanX raddoppia potenza: turbine galleggianti in mare aperto

Ma la vera magia non sta solo nella capacità di produrre luce per migliaia di case. La vera rivoluzione è che questo sistema è un tank dell’energia. È stato progettato per reggere l’urto di tifoni di Categoria 5, quelli con venti che superano la velocità di 260 chilometri orari. In pratica, è l’unica cosa che continuerà a girare e produrre energia quando voi starete tutti al sicuro sottoterra a bere tè e a sperare che finisca il maltempo.

E poi c’è la parte che interessa il portafoglio. Il costo di produzione è pazzesco: meno di 1.300 euro per kilowatt. Fate due conti, è meno di un quarto della media di costo che si vede in Europa. Questo dettaglio trasforma l’impresa da puro exploit ingegneristico a un modello di business economicamente sostenibile, che è la vera chiave di volta per la transizione energetica globale. Il piano è già pronto per il lancio in serie: la produzione di massa inizierà nel 2026 con un ritmo di 50 turbine l’anno, destinato a triplicare in fretta.

A riprova che non si tratta di un affare solo cinese, Mingyang ha annunciato un investimento da 1,8 miliardi di dollari per piazzare un nuovo stabilimento in Scozia, dedicato interamente al mercato eolico offshore europeo. È un gesto simbolico potentissimo: la Cina non si limita più a fare la fabbrica del mondo, ma esporta innovazione di punta e tecnologia pulita. È una vera e propria tela che sta dipingendo il futuro dell’energia, un futuro che non è più legato alla terra, ma che fluttua tra il cielo e il mare, spinto solo dal vento e da una sana dose di ambizione.