AliExpress rende SMART tutte le auto con questo sistema multimediale: recensione e guida all’acquisto

AliExpress propone al pubblico un sistema multimediale appositamente studiato per rendere smart un’auto che al giorno d’oggi non dispone di un centro di intrattenimento, in altre parole parliamo di vetture più datate, in genere prive di qualsiasi elemento di questo tipo. Nelle ultime settimane abbiamo avuto l’occasione di testarlo sulla nostra Peugeot 107 del 2005, ma collegandovi al link che vi inseriremo poco sotto troverete tutte le info e le versioni anche per molti altri modelli.

https://youtu.be/RsqKIEC9U5E

Un prodotto semplicissimo da installare, non richiede l’intervento da parte di alcun addetto ai lavori, né operazioni troppo complesse, nel giro di 30 minuti anche l’utente più inesperto si ritroverà con tutto il setup perfettamente montato. Il design è davvero ben fatto e ergonomico, si adatta perfettamente alla vettura, senza apparire come un corpo estraneo o che non fosse “di serie”. Questi è composto da un pezzo di plastica inferiore, con gli spazi per i pulsanti fisici della vettura e un piccolo alloggiamento, ove ad esempio posizionare lo smartphone, affiancato da un display touchscreen a colori, completamente piatto, con piccoli pulsanti soft-touch per gestire alcune funzionalità.

La risoluzione massima, dell’ampio display da 10 pollici, raggiungibile è 1280 x 720 pixel, in termini pratici siamo rimasti piacevolmente soddisfatti dalla qualità generale della resa, sia in termini di dettagli che di nitidezza, proprio in rapporto alla spesa finale che siamo andati a sostenere per il suo acquisto. Il touchscreen è fluido e reattivo, senza rallentamenti particolari da segnalare. Il suo essere completamente piatto rappresenta sicuramente un plus, sebbene comunque la finitura lucida della superficie non lo renda esente da riflessi di alcun tipo.

Il sistema operativo preinstallato è Android 13, una versione ovviamente adattata alla situazione e all’utilizzo del dispositivo stesso. Possiamo solo dire essere sufficientemente rapido e fluido, sia nella fruizione delle varie utility, prima fra tutte la connessione Apple CarPlay e Android Auto wireless (ma anche la connessione alla radio e simili) che nella navigazione all’interno dei menù.

AliExpress, quanto costa il sistema multimediale che rende smart la vostra auto

Come vi dicevamo in apertura, il prodotto di cui vi stiamo parlando è disponibile in varie versioni, dipendentemente dal modello della vettura su cui intendete installarlo. Nel nostro caso lo abbiamo utilizzato su un Peugeot 107 del 2005, compatibile anche con Toyota Aygo e Citroen C1 prodotte fino al 2014, ed è in vendita al prezzo di listino di 122,18 euro a questo link. La spedizione è gratuita al vostro domicilio con consegna entro pochi giorni.

I menù e le interfacce sono in italiano, ben tradotti e senza difetti particolari. L’unico deficit che ci sentiamo di segnalare riguarda un microfono mal posizionato, infatti si trova troppo distante dall’utilizzatore, e di conseguenza chi si trova all’altro capo del telefono non sempre sente correttamente.