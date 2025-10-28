WindTre stupisce, 200 Giga Extra X 12 mesi per alcuni clienti

L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco deciso di fare un regalo davvero sorprendente ai suoi già clienti. In particolare, l’operatore sta rendendo disponibile all’attivazione la promo nota con il nome di WindTre 200 Giga Extra X 12 mesi. Quest’ultima sarà totalmente gratuita e permetterà di ricevere tanti giga extra per 12 mesi.

WindTre, arriva la nuova promo dedicata 200 Giga Extra X 12 mesi

Un super regalo è arrivato per alcuni già clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre. Come già accennato in apertura, si tratta della promo denominata WindTre 200 Giga Extra X 12 mesi. Come suggerisce il nome, con questa nuova promozion gli utenti potranno ricevere per ben 12 mesi un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati.

Per i fortunati già clienti dell’operatore, la promozione sarà totalmente gratuita. Non è infatti previsto nessun costo di attivazione. Al termine dei 12 mesi, la promozione sarà disattivata in maniera automatica. Ci troviamo di fronte ad un super regalo da parte dell’operatore telefonico WindTre. La promozione in questione sarà però disponibile all’attivazione soltanto per alcuni già clienti dell’operatore telefonico. I già clienti selezionati potranno infatti attivare la promo soltanto se riceveranno una apposita comunicazione da parte dell’operatore. Secondo quanto è emerso, l’operatore ha avviato una campagna sms per avvisare i già clienti di questa opportunità. In alternativa, dovrebbe essere comunicato anche tramite notifica sull’applicazione ufficiale.

Ricordiamo comunque che l’operatore sta proponendo al momento anche tante offerte di rete mobile di rilievo. Una delle più interessanti è rivolta ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Iliad, CoopVoce e Postemobile. Per questi ultimi, infatti, sarà possibile utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a ben 200 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.