WindTre tenta il ritorno degli ex clienti con 200GB a soli 4,99 euro

WindTre lancia una nuova offerta per riconquistare i suoi vecchi clienti con una proposta che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo. Attraverso una campagna SMS mirata, l’operatore infatti, sta contattando ex utenti selezionati per offrire loro la promozione GO 200 XXS 5G. L’offerta include 200GB in 5G, minuti illimitati e 50 SMS, al costo mensile di soli 4,99€. L’attivazione e la SIM sono gratuite se si sceglie la versione con addebito su credito residuo. La promozione è attivabile fino al 2 giugno 2025, direttamente in negozio, in cui sarà possibile anche effettuare la portabilità del numero. In alternativa, è disponibile anche l’attivazione online tramite il link incluso nell’SMS ricevuto.

Traffico, limiti e condizioni: cosa bisogna sapere prima di attivare l’offerta di WindTre

Questa soluzione rientra nelle cosiddette offerte winback, dedicate esclusivamente a chi era già cliente dell’operatore. In alcuni casi, WindTre propone varianti con 220 o 250GB allo stesso prezzo, variando il volume di traffico in base al profilo dell’ex utente. Per chi preferisce una gestione automatica dei pagamenti, esiste anche la versione Easy Pay della stessa offerta. In questo caso, il canone resta di 4,99€, ma si aggiunge un costo di attivazione pari a 49,99€, rateizzabile in 24 mesi. Se l’offerta viene mantenuta attiva per l’intero periodo, la rata viene compensata con uno sconto mensile dello stesso importo.

La proposta GO 200 XXS 5G non prevede costi extra finché si resta all’interno dei limiti dell’offerta. Una volta superata la soglia dei Giga inclusi, l’utente potrà acquistare 1GB al giorno a 0,99 centesimi, ma solo per quel giorno. Il traffico si blocca al termine del Giga extra e riparte il giorno seguente. Per gli SMS in più, il costo è di 29 centesimi ciascuno. In caso di credito insufficiente nel rinnovo automatico, entra in funzione il meccanismo di ricarica in ritardo. Ovvero il traffico viene anticipato per un giorno al costo di 0,99cent. Se il credito non viene ricaricato entro 24 ore, si attivano altri quattro giorni di proroga a 1,99€.

Per quanto riguarda i servizi di roaming europeo, i minuti e gli SMS mantengono le stesse condizioni nazionali, mentre i Giga disponibili sono limitati secondo la normativa UE. Una volta terminati, viene applicato un sovrapprezzo di 0,1549 centesimi per MB. Sono poi attivi gratuitamente i servizi “Ti ho cercato” e “Segreteria Telefonica”. Opzioni extra come “Più Sicuri Mobile” possono essere incluse, ma sono disattivabili senza vincoli.