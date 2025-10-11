Windows 11 difficile da installare senza account online?

Negli ultimi anni, il panorama dei sistemi operativi ha visto un crescente orientamento verso la centralizzazione dei servizi e la gestione dei dati degli utenti tramite account online. In tale contesto, Microsoft sta rafforzando la necessità di collegare ogni installazione di Windows 11 a un account e a una connessione a Internet già durante la fase iniziale di configurazione. A tal proposito, l’azienda ha annunciato che alcune delle procedure più comuni per aggirare tale richiesta saranno bloccate. Sottolineando così che bypassare la creazione dell’account può comportare la perdita di schermate “critiche”. Portando così ad un dispositivo non completamente configurato. Per il momento, tali modifiche riguardano la build 26220.6772 distribuita nel Dev Channel del circuito Insider, ma è probabile che diventino presto la norma anche per le versioni stabili.

Windows 11: account online necessari per l’installazione

Il sistema operativo ha da tempo scoraggiato l’uso di account locali. Rendendo la procedura per evitarli poco immediata e accessibile solo a utenti con competenze tecniche specifiche. Le soluzioni disponibili richiedono operazioni avanzate, come l’utilizzo della riga di comando e la digitazione di istruzioni specifiche, tra cui il noto comando start ms-cxh:localonly. Microsoft giustifica la rimozione di tali stratagemmi sostenendo che la corretta esecuzione della procedura di prima configurazione (OOBE) garantisce un dispositivo pronto all’uso e correttamente impostato, evitando malfunzionamenti o installazioni incomplete.

Chi desiderasse installare Windows 11 senza un account online potrebbe ancora farlo, ma le procedure sono destinate a diventare sempre più complesse. Tale evoluzione solleva questioni più ampie sul futuro dei sistemi operativi. Ovvero il bilanciamento tra autonomia dell’utente e integrazione dei servizi, la gestione dei dati personali e l’esperienza digitale complessiva. Il caso di Windows 11 illustra come le aziende tecnologiche stiano spingendo verso un ecosistema interconnesso. Un sistema in cui la configurazione del dispositivo non è più solo una scelta tecnica, ma anche una decisione che coinvolge l’accesso ai servizi e alle informazioni dell’utente.