Vivo X300 e X300 Pro già su Amazon Italia: svelati i prezzi ufficiali e la data di lancio

I nuovi Vivo X300 e X300 Pro, annunciati ufficialmente a metà ottobre, sono pronti a debuttare anche nel nostro Paese. A confermarlo non è un comunicato dell’azienda, ma Amazon Italia, che ha già pubblicato le pagine prodotto complete di prezzi di listino e disponibilità. Un anticipo inatteso che di fatto svela i costi ufficiali per il mercato italiano prima ancora della presentazione locale.

I prezzi ufficiali per il mercato italiano

Stando a quanto appare su Amazon, i due modelli saranno venduti e spediti direttamente da Vivo Mobile IT, la filiale italiana del marchio cinese. Non si tratta quindi di rivenditori terzi, ma di un’iniziativa gestita direttamente dall’azienda. Il Vivo X300 Pro è proposto a 1.399,90 euro, mentre il Vivo X300 sarà disponibile a 1.099,90 euro.

La disponibilità è limitata a pochissime unità e le spedizioni sono previste tra il 29 e il 31 ottobre, perfettamente in linea con la data di lancio ufficiale del 30 ottobre già annunciata sul sito spagnolo del brand. È quindi molto probabile che il debutto europeo avvenga in contemporanea anche in Italia, accompagnato da qualche promozione di lancio o da bundle dedicati. Curiosamente, l’immagine presente sulle schede prodotto Amazon è al momento errata: raffigura un altro modello Vivo, ma la pagina, il codice prodotto e i prezzi risultano corretti. È atteso un aggiornamento nelle prossime ore, man mano che Vivo completerà l’inserimento dei materiali ufficiali.

Un top di gamma dal profilo tecnico ambizioso

Le specifiche già note della versione cinese del Vivo X300 Pro lasciano intuire un dispositivo di altissimo livello, pensato per competere con i flagship più recenti di Samsung e Apple. Il telefono è dotato di display OLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1.280 x 2.800 pixel e refresh rate a 120 Hz, capace di raggiungere una luminosità massima di 3.000 nit.

A muoverlo è il chip MediaTek Dimensity 9500, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri e frequenza massima di 4,21 GHz, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. L’attenzione di Vivo, come da tradizione, è però concentrata soprattutto sul comparto fotografico.

Il sistema principale si compone di una fotocamera da 50 megapixel Sony LYT-828, un sensore ultra-grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel Samsung HPB con zoom ottico 3x. Il tutto è gestito da un chip fotografico dedicato VS1, progettato per migliorare la resa cromatica e le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale è da 50 megapixel e supporta la registrazione in 4K a 60 fps.

Completano la dotazione una batteria da 6.510 mAh con ricarica rapida a 90 W via cavo e 40 W wireless, certificazioni IP68 e IP69, supporto Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e audio stereo certificato Hi-Res. Il sistema operativo è OriginOS 6, basato su Android 16, arricchito da funzioni di intelligenza artificiale come Vivo AI Smart Scene e Vivo Link per la gestione integrata dell’ecosistema.