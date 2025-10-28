Ad
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

DJI Osmo Mobile 8: il nuovo stabilizzatore per smartphone ruota a 360°

DJI rinnova la sua linea di stabilizzatori con più potenza, autonomia e funzioni professionali

scritto da Ilenia Violante
DJI

DJI ha presentato ufficialmente Osmo Mobile 8. Si tratta della nuova generazione del suo popolare gimbal per smartphone, pensato per offrire una stabilizzazione ancora più fluida e versatile. A soli otto mesi dal lancio del modello precedente, l’azienda introduce un dispositivo completamente aggiornato, capace di una rotazione orizzontale illimitata a 360°. Tale novità permette di realizzare riprese panoramiche. Ma non solo. Sarà possibile effettuare foto a rotazione continua e video dinamici con soggetti in movimento. Insomma, tantissime nuove possibilità creative per videomaker, influencer e appassionati di contenuti social.

Novità DJI: più autonomia, nuovi accessori e prezzo competitivo

Il nuovo Osmo Mobile 8 integra anche un’asta telescopica regolabile che consente di modificare l’angolo di ripresa, perfetta per ottenere inquadrature dal basso o selfie di gruppo. L’algoritmo di tracciamento è stato aggiornato alla versione ActiveTrack 7.0. Il sistema di riconoscimento è più preciso e ora può lavorare in contemporanea con due videocamere tramite l’app ufficiale DJI Mimo. A ciò si aggiungono un microfono integrato per migliorare la qualità audio e una luce LED regolabile sia in intensità sia in temperatura, ideale per girare anche in ambienti poco illuminati.

DJI ha rivisto anche la componente hardware. È stato infatti introdotto il Magnetic Phone Clamp 4, ovvero un nuovo supporto magnetico più solido e compatibile con smartphone di grandi dimensioni o dotati di moduli fotografici sporgenti. L’autonomia dichiarata del gimbal raggiunge le 10 ore di utilizzo. Invece, la porta USB-C consente non solo la ricarica rapida ma anche la ricarica inversa. Osmo Mobile 8 può così trasformarsi in un piccolo powerbank per il telefono, utile nelle sessioni di ripresa più lunghe.

Questo innovativo accessorio è già disponibile in Cina, sia sul sito ufficiale DJI sia sul marketplace JD.com, a un prezzo di 898 renminbi (circa 108€). La confezione include il clamp magnetico, un cavetto USB-C a L per la ricarica inversa e un cavo standard. Per chi desidera un set più completo, è disponibile anche il Vlog Kit opzionale, venduto a 997renminbi (ossia 120€), che aggiunge accessori extra dedicati ai content creator. L’arrivo in Europa non è ancora stato ufficializzato, ma è probabile che non ci sarà da attendere ancora a lungo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !