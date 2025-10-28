DJI Osmo Mobile 8: il nuovo stabilizzatore per smartphone ruota a 360°

DJI ha presentato ufficialmente Osmo Mobile 8. Si tratta della nuova generazione del suo popolare gimbal per smartphone, pensato per offrire una stabilizzazione ancora più fluida e versatile. A soli otto mesi dal lancio del modello precedente, l’azienda introduce un dispositivo completamente aggiornato, capace di una rotazione orizzontale illimitata a 360°. Tale novità permette di realizzare riprese panoramiche. Ma non solo. Sarà possibile effettuare foto a rotazione continua e video dinamici con soggetti in movimento. Insomma, tantissime nuove possibilità creative per videomaker, influencer e appassionati di contenuti social.

Novità DJI: più autonomia, nuovi accessori e prezzo competitivo

Il nuovo Osmo Mobile 8 integra anche un’asta telescopica regolabile che consente di modificare l’angolo di ripresa, perfetta per ottenere inquadrature dal basso o selfie di gruppo. L’algoritmo di tracciamento è stato aggiornato alla versione ActiveTrack 7.0. Il sistema di riconoscimento è più preciso e ora può lavorare in contemporanea con due videocamere tramite l’app ufficiale DJI Mimo. A ciò si aggiungono un microfono integrato per migliorare la qualità audio e una luce LED regolabile sia in intensità sia in temperatura, ideale per girare anche in ambienti poco illuminati.

DJI ha rivisto anche la componente hardware. È stato infatti introdotto il Magnetic Phone Clamp 4, ovvero un nuovo supporto magnetico più solido e compatibile con smartphone di grandi dimensioni o dotati di moduli fotografici sporgenti. L’autonomia dichiarata del gimbal raggiunge le 10 ore di utilizzo. Invece, la porta USB-C consente non solo la ricarica rapida ma anche la ricarica inversa. Osmo Mobile 8 può così trasformarsi in un piccolo powerbank per il telefono, utile nelle sessioni di ripresa più lunghe.

Questo innovativo accessorio è già disponibile in Cina, sia sul sito ufficiale DJI sia sul marketplace JD.com, a un prezzo di 898 renminbi (circa 108€). La confezione include il clamp magnetico, un cavetto USB-C a L per la ricarica inversa e un cavo standard. Per chi desidera un set più completo, è disponibile anche il Vlog Kit opzionale, venduto a 997renminbi (ossia 120€), che aggiunge accessori extra dedicati ai content creator. L’arrivo in Europa non è ancora stato ufficializzato, ma è probabile che non ci sarà da attendere ancora a lungo.