Un robot umanoide si allena proprio come farebbe un ginnasta

Nel panorama della robotica avanzata, la Cina si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale. Ciò grazie a startup giovani, ma ambiziose che sfidano colossi internazionali. Tra quest’ultime spicca LimX Dynamics, fondata nel 2022. L’azienda, negli ultimi mesi, ha attirato l’attenzione mondiale grazie a Oli. Si tratta di un robot umanoide progettato per combinare agilità e precisione nei movimenti. A Shenzhen, nel laboratorio dell’azienda, Oli si muove sospeso da imbracature di sicurezza, eseguendo sequenze di piegamenti, torsioni e allungamenti con naturalezza. L’obiettivo è testare e dimostrare la stabilità e il controllo motorio del robot. Con 31 gradi di libertà, ogni articolazione è in grado di gestire movimenti complessi e coordinati. Mentre i sistemi di equilibrio consentono al modello di sollevarsi leggermente dal suolo senza perdere precisione.

I dettagli del nuovo robot umanoide dalla Cina

Oli non è solo un esempio di ingegneria meccanica avanzata. È dotato di due telecamere di profondità Intel RealSense, di un’unità inerziale a sei assi (IMU) e di un software modulare programmabile in Python. Dettagli che lo rendono una piattaforma aperta per lo sviluppo di applicazioni di embodied AI. Intelligenze artificiali capaci di apprendere dall’interazione con l’ambiente fisico.

La clip diffusa online, lunga poco più di 50 secondi, ha mostrato la fluidità dei movimenti e la capacità dei robot di sincronizzarsi. Arrivando persino a una spaccata sospesa che evidenzia il livello di controllo raggiunto. Gli esperti sottolineano come tali prestazioni siano comparabili solo a quelle di macchine più note, ma prodotte da aziende con decenni di esperienza.

Più in generale, Oli rappresenta un passo significativo verso una nuova generazione di robot umanoidi che non si limitano a replicare gesti semplici. Ma sono in grado di interagire con l’ambiente in modo complesso e autonomo. La sfida per il futuro sarà integrare tale tecnologia in scenari quotidiani e industriali. Trasformando la percezione dei robot da strumenti meccanici a compagni intelligenti e adattivi.