Google Foto: come usare l’intelligenza artificiale per liberare spazio senza perdere ricordi

Con gli smartphone che scattano decine di foto al giorno, la memoria tende a riempirsi rapidamente. Per questo Google Foto ha introdotto un sistema basato su intelligenza artificiale capace di analizzare la galleria, individuare immagini ridondanti e suggerire cosa eliminare in sicurezza. Non si tratta di una semplice pulizia automatica, ma di una gestione intelligente che riconosce duplicati, screenshot superflui e scatti sfocati, lasciando intatti i ricordi importanti.

Aprendo l’app, nella sezione “Spazio di archiviazione” compare la voce Pulizia consigliata: qui l’AI propone categorie di file che occupano memoria inutilmente, come foto ricevute nei gruppi, immagini di documenti temporanei o download ripetuti. L’utente può controllare tutto prima dell’eliminazione, così da evitare errori o cancellazioni accidentali.

La tecnologia interviene anche nei backup automatici. Google Foto salva le immagini nel cloud e regola la qualità in base allo spazio disponibile: quando l’archivio si avvicina al limite, l’AI suggerisce di comprimere le foto meno recenti mantenendo un’ottima risoluzione. In questo modo si possono conservare migliaia di scatti senza occupare la memoria del telefono.

Strumenti AI per migliorare e riordinare le foto

L’intelligenza artificiale non si limita alla gestione dello spazio. Con la funzione Riorganizza album, riconosce automaticamente luoghi, persone e momenti, raggruppando le foto in raccolte tematiche. Se, ad esempio, si caricano immagini di una vacanza, l’app crea in autonomia un album completo con titolo, data e suggerimento per un collage o un video ricordo.

Un’altra funzione utile è Migliora automaticamente, che ottimizza luce, contrasto e colori senza modificare l’immagine originale. È perfetta per foto scattate in fretta o in condizioni di scarsa luminosità.

Infine, per chi ha poco tempo, Google Foto offre la possibilità di creare album dinamici: l’AI aggiunge automaticamente nuove foto di una persona o di un luogo a una raccolta già esistente, mantenendola aggiornata nel tempo.

Grazie a queste funzioni, Google Foto diventa molto più di un archivio digitale: è un assistente intelligente che organizza, protegge e valorizza i propri ricordi, mantenendo sempre libero lo spazio sullo smartphone.