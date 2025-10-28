WhatsApp introduce nuovi filtri su Android: arriva anche quello per gli sticker

È arrivata ufficialmente la nuova versione 2.25.31.10 beta di WhatsApp per Android, con la quale gli utenti possono beneficiare di un aggiornamento per la sezione “Media, link e documenti”. Da qui si otterranno netti miglioramenti in merito all’interfaccia e anche all’intuitività. La volontà è quella di rendere più immediata la ricerca di foto, video, link, documenti e sticker condivisi nelle conversazioni, soprattutto nei gruppi o nelle chat con numerosi contenuti.

Come segnalato da WABetaInfo, la novità più evidente riguarda i nuovi filtri collocati nella parte superiore della schermata, ora caratterizzati da un design “a pillola”, in linea con lo stile adottato da molte app moderne. L’interfaccia appare più pulita, ordinata e coerente con il linguaggio visivo che WhatsApp sta progressivamente estendendo a tutto il suo ecosistema.

Cinque filtri per una ricerca più precisa

Fino a oggi, le versioni precedenti dell’app – sia beta sia stabile – offrivano soltanto tre opzioni: Media, Doc e Link. Con la nuova release, i filtri diventano cinque, introducendo due ulteriori categorie che rendono la ricerca molto più specifica.

Ora è possibile separare foto e video, evitando di dover scorrere un unico elenco di contenuti multimediali, e accedere direttamente agli sticker condivisi, grazie al nuovo filtro dedicato. Questo aggiornamento non solo migliora l’aspetto estetico della sezione, ma ottimizza anche l’efficienza nella gestione dei file scambiati quotidianamente.

Per chi utilizza WhatsApp in modo intensivo, la funzione rappresenta un passo avanti concreto: trovare un singolo elemento tra centinaia di immagini, link o sticker diventa finalmente rapido e immediato.

Rollout graduale e test in corso

Secondo quanto riportato, le novità sono già attive per un gruppo limitato di beta tester, mentre il rollout proseguirà in modo incrementale nelle prossime settimane. Una volta completata la fase di test, il nuovo sistema di filtri verrà esteso a tutti gli utenti Android, portando con sé un’interfaccia più moderna e una gestione più intuitiva dei contenuti.

L’aggiornamento conferma l’impegno di WhatsApp nel migliorare l’esperienza d’uso anche nei dettagli, puntando su ordine, chiarezza e personalizzazione come elementi centrali del design.