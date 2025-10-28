Perplexity: nuove accuse da Reddit riguardo l’addestramento dell’AI

La disputa tra Reddit e Perplexity AI mette sotto i riflettori il delicato equilibrio tra protezione dei contenuti online e sviluppo dell’intelligenza artificiale. La controversia si è spostata in tribunale. Reddit ha avviato una causa contro il motore di ricerca AI e tre fornitori di servizi di data-scraping (SerpApi, Oxylabs e AWMProxy) accusandoli di aver condotto un vero furto di dati su scala industriale. Secondo la piattaforma, le società avrebbero aggirato le protezioni del sito per accedere illegalmente ai contenuti pubblicati dagli utenti. La denuncia sostiene che, non potendo estrarre dati direttamente, gli scraper abbiano sfruttato i risultati di ricerca di Google per ottenere informazioni. E che Perplexity, cliente di almeno uno di tali servizi, abbia acquistato tali dati senza stipulare un accordo di licenza.

Perplexity AI sotto accusa da Reddit: ecco i dettagli

Il conflitto non è recente. Già nel maggio 2024, Reddit aveva inviato una lettera di diffida a Perplexity. Ciò senza però riuscire a interrompere l’uso dei contenuti. Per ottenere prove concrete, la piattaforma ha creato un post visibile esclusivamente al crawler di Google. In poche ore, il contenuto è apparso tra le risposte generate da Perplexity, confermando, secondo Reddit, lo scraping dei dati tramite risultati di ricerca.

Perplexity ha replicato tramite il suo responsabile della comunicazione, Jesse Dwyer. L’azienda ha dichiarato di non aver ancora ricevuto la notifica della causa. Inoltre, ha ribadito il proprio impegno per tutelare i diritti degli utenti di accedere liberamente ed equamente alla conoscenza pubblica.

Oltre alla contesa tra aziende, il caso evidenzia questioni più ampie legate alla gestione dei contenuti digitali. Oltre che al valore economico dei dati e ai limiti dell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. In tale contesto, le decisioni del tribunale potrebbero diventare un precedente cruciale. Ciò influenzando il modo in cui piattaforme e strumenti di AI raccolgono e utilizzano le informazioni pubblicate dagli utenti.