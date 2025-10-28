Gemini Live, Google sperimenta un microfono “bloccabile” per conversazioni più naturali

Google continua a perfezionare l’esperienza vocale del suo assistente Gemini Live. Dopo aver introdotto negli ultimi mesi funzioni come generazione di immagini e interazioni sempre più fluide, l’azienda di Mountain View sta ora lavorando a una modifica che punta a rendere l’ascolto più naturale. Uno dei limiti principali di Gemini, infatti, resta la tendenza a interrompere l’utente non appena si verifica una pausa, anche minima, nella frase.

Secondo quanto rivelato da Android Authority analizzando la versione 16.42.61 dell’app, il team di sviluppo sta testando un nuovo sistema che permetterà di “bloccare” il microfono in modalità di ascolto continuo. In pratica, tenendo premuto l’icona del microfono, l’assistente resterà attivo fino a quando l’utente non deciderà di fermarlo manualmente, proprio come avviene nelle note vocali di WhatsApp. Una volta attiva, la modalità mostrerà un tasto “stop” per terminare la registrazione e consentire a Gemini di elaborare la risposta.

Gemini Live: più controllo, meno interruzioni, verso un dialogo vocale davvero umano

L’aggiornamento include anche piccoli ritocchi grafici, come una casella di input ridisegnata e un nuovo pulsante fluttuante per accedere rapidamente alla modalità “Gemini Live”, pensata per conversazioni interattive in tempo reale. Anche se non c’è ancora una data di rilascio ufficiale, l’introduzione del microfono bloccabile rappresenta un passo concreto verso un’interazione più empatica e realistica tra l’utente e l’assistente AI.

Questa modifica, infatti, potrebbe eliminare una delle esperienze più frustranti segnalate dagli utenti. Ovvero quella di dover ripetere una frase solo perché l’app ha interrotto l’ascolto troppo presto. Con il microfono “a tenuta lunga”, Gemini avrà quindi il tempo di elaborare discorsi più naturali, comprensivi di pause, esitazioni e variazioni di tono.

Come spesso accade per le funzioni individuate nelle versioni beta, non è garantito che la novità arrivi subito in versione stabile, ma la direzione è chiara. Google sta cercando di trasformare Gemini Live in un vero interlocutore, capace di comprendere non solo le parole, ma anche i tempi della conversazione umana tradizionale.