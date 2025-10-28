Ad
NewsScienza e Tecnologia

NASA unisce Orion e SLS, Artemis 2 pronta per la Luna nel 2026

La NASA si prepara per Artemis II: capsula Orion e razzo SLS insieme per una storica missione lunare prevista per il 2026.

scritto da Rosalba Varegliano
NASA

La NASA sta mettendo insieme gli ultimi tasselli di un progetto che sa di storia. La missione Artemis II porterà di nuovo gli esseri umani a camminare sulla Luna, cosa che non accade da oltre 50 anni. In questi giorni è avvenuto un passaggio che rende tutto molto più reale: la capsula Orion è stata unita fisicamente al gigantesco razzo SLS. Vederli collegati, pronti a diventare un unico veicolo, fa capire che il progeto non è più solo nei render e nei laboratori.

Orion accompagnerà un equipaggio di astronauti in un viaggio spettacolare. Partiranno da Cape Canaveral, lasceranno la Terra sempre più piccola alle loro spalle, e si spingeranno fino a osservare la Luna da vicino, prima del ritorno a casa. Il razzo SLS, invece, farà il “lavoro sporco”: spingere la navicella oltre il limite che conosciamo, offrendo potenza e stabilità per un tragitto che metterà alla prova ogni componente.

Perché Orion insieme al razzo SLS sono la chiave

Utilizzare insieme la capsula Orion e il razzo SLS significa mettere la parola “umano” al centro della missione lunare. La Orion offre abitabilità, sicurezza e capacità di rientro sulla Terra; il SLS fornisce la spinta e l’energia necessaria per uscire dall’orbita terrestre e dirigersi verso la Luna. Unitamente, permettono all’equipaggio di orbitare attorno al nostro satellite naturale, testare sistemi vitali e prepararsi per allunaggi futuri.

Cosa aspettarsi nel 2026

La missione dovrebbe durare circa dieci giorni e coinvolgere quattro astronauti che eseguiranno una traiettoria senza atterrare sulla superficie ma con l’obiettivo di verificare ogni sistema in condizioni reali di volo. Questo viaggio nello spazio prelude a missioni più ambiziose, come l’atterraggio su un nuovo sito lunare e, più avanti, l’esplorazione di Marte.

Con Artemis II stiamo tornando sulla Luna con persone reali e una tecnologia che guarda già al futuro. È solo l’inizio di una nuova missione spaziale che potrebbe avere ripercussioni anche in altri campi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rosalba Varegliano

Dal 2017 collaboro con TecnoAndroid, adottando un approccio attento ai dettagli e puntando sempre alla perfezione, per offrire un punto di vista chiaro e preciso sulle ultime novità del settore tech.