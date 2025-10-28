Dreame presenta la nuova linea HairCare: AI, tecnologia e design per capelli sani e luminosi

Dreame Technology amplia la propria gamma con una linea interamente dedicata alla cura dei capelli. L’azienda cinese, infatti, nota per le sue soluzioni tecnologiche d’avanguardia, presenta una collezione che combina AI, design elegante e alte prestazioni per garantire risultati professionali anche a casa.

Protagonista della nuova gamma è Dreame Miracle Pro. Parliamo di un asciugacapelli intelligente che introduce un concetto inedito di benessere capillare. Grazie alla tecnologia di atomizzazione, trasforma le essenze nutrienti in una micro-nebbia che protegge cute e capelli dal calore, migliorandone morbidezza e lucentezza. Il dispositivo utilizza un motore ad altissima velocità da 130.000 giri/minuto e un sensore termico in tempo reale che regola automaticamente flusso d’aria e temperatura per evitare danni da calore. Ma non è tutto.

Una luce rossa bi-lunghezza d’onda stimola la microcircolazione del cuoio capelluto, favorendo una crescita più sana dei capelli. Con sei modalità di asciugatura, due velocità del flusso d’aria e un’emissione di 600 milioni di ioni negativi/cm³, Miracle Pro unisce potenza e delicatezza in un unico strumento. Sarà disponibile su Amazon e sul sito ufficiale Dreame dal 12 novembre al prezzo di 399€.

Styling intelligente e portabilità: la linea Dreame si amplia con AirStyle Shine e Pocket Pro

Per chi desidera uno styling versatile e preciso, arriva Dreame AirStyle Shine, lo styler multifunzione con cinque accessori magnetici per asciugare, lisciare, arricciare o dare volume. Grazie al flusso d’aria controllato e al sistema di regolazione termica costante, garantisce un’asciugatura rapida e uniforme, proteggendo la fibra capillare. Con tre livelli di temperatura e tre di flusso d’aria, permette un controllo personalizzato per ogni tipo di capello. Il prezzo è fissato a 249€, con disponibilità su Amazon e sul sito ufficiale Dreame.

La collezione si arricchisce anche del nuovo AirStyle Pro Purple Version. Ovvero una variante dal design esclusivo del già celebre styler 7-in-1 del brand. Questo modello, pensato per chi ama un tocco di colore senza rinunciare alla performance, sarà disponibile a breve.

Completano la serie i Pocket Pro, asciugacapelli tascabili pensati per chi viaggia. Insomma, con un peso di soli 300g, motore ad alte prestazioni e design pieghevole, il dispositivo offre un’asciugatura rapida in soli 40 secondi sui capelli corti. Le sue modalità di temperatura e la tecnologia agli ioni negativi assicurano capelli morbidi e protetti ovunque. Il Pocket Pro è in vendita a 169€