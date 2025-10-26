Facebook e l’AI: Meta testa una funzione che analizza anche le foto mai pubblicate

Meta ha avviato negli Stati Uniti e in Canada una nuova sperimentazione che riguarda da vicino la privacy di milioni di utenti. Su Facebook è comparso un pulsante che, se attivato, consente all’intelligenza artificiale del gruppo di accedere al rullino fotografico dello smartphone per analizzare anche le immagini mai pubblicate. L’obiettivo dichiarato è aiutare le persone a riscoprire vecchi scatti finiti tra centinaia di foto casuali, ricevute o screenshot, proponendo nuovi modi per condividerli.

Una volta concessa l’autorizzazione, i file vengono caricati nel cloud di Meta, dove l’AI esamina i contenuti alla ricerca di immagini “degne di nota”. Il sistema suggerisce collage, filtri e modifiche automatiche, che l’utente può decidere di salvare o condividere. A prima vista sembra una funzione pensata per semplificare la gestione della galleria, ma il modo in cui opera ha acceso un acceso dibattito.

Meta chiarisce: “Le immagini non servono per addestrare l’AI”

A spiegare meglio il funzionamento è stata Mari Melguizo, portavoce dell’azienda, in una dichiarazione rilasciata a The Verge. Secondo quanto riportato, le immagini inviate ai server non vengono usate per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, a meno che non vengano modificate con gli strumenti di Meta o pubblicate online. In altre parole, l’AI può analizzarle per proporre idee, ma non ne trae insegnamento fino a quando non interviene direttamente l’utente.

Questa non è la prima volta che Facebook sperimenta qualcosa di simile: già lo scorso giugno era stato condotto un test preliminare, e in quell’occasione non era stata esclusa la possibilità di usare i dati per migliorare i modelli di AI in futuro. Oggi la posizione ufficiale è più prudente, ma non definitiva. Meta spiega che l’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, pur senza precisare per quanto tempo le immagini restino archiviate nei propri server.

Tra innovazione e timori per la privacy

Meta assicura che i contenuti non verranno utilizzati per la pubblicità personalizzata, ma l’idea che un’intelligenza artificiale possa analizzare foto mai condivise lascia perplessi molti osservatori. Dal 2024, infatti, l’azienda ha già impiegato i contenuti pubblici di Facebook e Instagram per addestrare i suoi modelli generativi, e questo nuovo esperimento spinge il confine ancora più in là.

La funzione verrà proposta gradualmente nei prossimi mesi. Gli utenti vedranno un messaggio che chiede se vogliono “ricevere suggerimenti creativi dal rullino fotografico”. Una scelta che divide: per alcuni è un aiuto utile per riscoprire ricordi nascosti, per altri un passo ulteriore verso un controllo eccessivo sui dati personali.