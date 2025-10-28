Ad
Copilot Mode in Edge: l’assistente AI di Microsoft arriva per tutti

Un nuovo modo di navigare tra ricerca e intelligenza artificiale sta per sbarcare su Edge grazie a Copilot Mode, ecco come funziona

scritto da Felice Galluccio
Microsoft Copilot

Microsoft ha ufficializzato il rilascio di Copilot Mode su Edge, completando l’integrazione del proprio assistente AI direttamente nel browser. Annunciata la scorsa estate, la funzione è ora disponibile per tutti gli utenti e trasforma Edge in un ambiente interattivo unico, dove navigazione web, ricerca e conversazione con l’AI convivono nella stessa finestra.

Con Copilot Mode, ogni nuova scheda si apre già pronta per interagire con l’assistente, cercare informazioni o visitare un sito. La grande novità però sta nellìAI che ora riesce ad analizzare tutte le schede aperte contemporaneamente, sintetizzando contenuti, confrontando prodotti o riassumendo articoli. Siamo quindi di fronte ad un approccio che si avvicina al concetto di “AI browser”, ma con il vantaggio di un’integrazione profonda nell’ecosistema Microsoft.

Copilot Actions e Journeys: le novità sperimentali

Oltre al lancio ufficiale della modalità principale, Microsoft ha introdotto due strumenti ancora in fase di test: Copilot Actions e Copilot Journeys.

Con Actions, l’assistente diventa un vero e proprio agente operativo, capace di svolgere attività per conto dell’utente come cancellare iscrizioni a newsletter, prenotare un tavolo o gestire messaggi email. Al momento, però, la funzione è dichiarata “sperimentale” e potrebbe non essere sempre stabile, poiché Microsoft la definisce utile a fini di valutazione e sviluppo.

Journeys, invece, si concentra sull’organizzazione della cronologia di navigazione. L’AI raggruppa i siti visitati per argomenti e suggerisce ricerche correlate, aiutando a ritrovare facilmente temi già esplorati. È una sorta di memoria intelligente, che trasforma la cronologia in un diario personalizzato delle proprie attività online.

Disponibilità e prospettive

Per attivare Copilot Mode, è sufficiente aggiornare Edge all’ultima versione e abilitare la modalità dal sito ufficiale di Microsoft. Al momento, Copilot Actions e Journeys sono disponibili solo negli Stati Uniti, ma il rilascio europeo è previsto a breve.

Con questa integrazione, Microsoft punta a fare di Edge non solo un browser, ma un assistente digitale completo, capace di accompagnare l’utente in ogni fase della navigazione.

