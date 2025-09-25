Insta360 Wave: arriva il nuovo Speakerphone AI

In un mercato sempre più affollato di strumenti per la comunicazione digitale, l’arrivo di Insta360 Wave segna un passaggio significativo verso un nuovo paradigma dell’audio professionale. Si tratta di un dispositivo che va oltre la semplice funzione di speakerphone, proponendosi come piattaforma integrata. In grado di combinare qualità sonora, praticità d’uso e potenza dell’intelligenza artificiale. Il centro del progetto è un design che unisce estetica e tecnologia. Uno speakerphone sospeso, dotato di un array 3D a 8 microfoni capace di catturare le voci con definizione Hi-Fi a 48kHz fino a cinque metri di distanza. Grazie a sistemi di cancellazione del rumore e algoritmi avanzati, Wave elimina oltre trecento tipi di suoni di fondo e attenua i toni distanti o metallici che spesso compromettono la comprensione. La tecnologia full duplex assicura, inoltre, conversazioni fluide, prive di interruzioni. Mentre il controllo automatico del guadagno mantiene equilibrio e naturalezza nelle voci.

Insta360 Wave: ecco le informazioni del nuovo speakerphone

Un aspetto distintivo del dispositivo è il beamforming adattivo, funzione tipicamente riservata a soluzioni di fascia alta. Gli utenti possono scegliere tra diverse modalità di acquisizione. La possibilità di registrare in modalità stereo o figura-8 rende Wave adatto anche a contesti creativi. Riguardo l’interazione, il touchscreen integrato facilita ogni operazione, dal muting al caricamento diretto su cloud. Con 32 GB di memoria interna, il dispositivo può archiviare fino a mille ore di registrazioni, offrendo anche funzioni inedite come la pre-registrazione AI. Il legame con Insta360 InSight, l’assistente virtuale lanciato in parallelo, amplia ulteriormente il potenziale. Trascrizione in 99 lingue, riconoscimento vocale con labeling automatico e riepiloghi intelligenti trasformano le riunioni in materiale organizzato e facilmente consultabile.

La compatibilità con la webcam Insta360 Link 2 completa l’ecosistema, permettendo una gestione sincrona di audio e video con tracciamento automatico degli speaker. A ciò si aggiunge una gamma di accessori pensati per adattarsi a diversi ambienti. Wave, disponibile dal 25 settembre 2025, ha un prezzo base di 299,99 dollari e un abbonamento InSight Basic incluso per i primi acquirenti. Per chi necessita di funzionalità avanzate, è previsto un Pro Plan che estende i minuti di trascrizione e introduce strumenti più sofisticati per la gestione dei contenuti.