Smartphone e memoria piena: come liberare spazio senza perdere dati importanti

Tra le problematiche più comuni al giorno d’oggi per chi usa lo smartphone c’è sicuramente la memoria interna che si riempie troppo in fretta. Tutto ciò è chiaramente dovuto ai vari file tra cui anche foto e video che infatti possono riempire lo spazio in pochissimo tempo. Gli utenti ad avere più problemi sono coloro che hanno 64 o 128 GB di memoria.

Eliminare i file superflui e svuotare la cache

La prima operazione da fare è controllare quali sono le app che occupano più spazio. Nelle impostazioni dello smartphone è possibile visualizzare l’uso della memoria suddiviso per categoria. Molte applicazioni conservano cache inutili, file temporanei o contenuti scaricati automaticamente. Basta un tap per svuotare questi dati senza compromettere il funzionamento delle app.

Backup automatico di foto e video

I contenuti multimediali sono spesso i principali responsabili del consumo di spazio. Potrebbe essere cosa buona e giusta attivare sempre il backup automatico su un servizio cloud, come Google Foto, iCloud o Amazon Photos. Terminato il caricamento, è possibile rimuovere i file locali in sicurezza, mantenendo comunque la possibilità di consultarli in qualsiasi momento.

Rimuovere le app inutilizzate

Anche le applicazioni installate e mai aperte contribuiscono a intasare la memoria. Alcuni sistemi, come Android, suggeriscono automaticamente le app non utilizzate da tempo. Disinstallarle può liberare centinaia di megabyte in pochi secondi. In alternativa, è possibile utilizzare la funzione di “app in standby” che congela temporaneamente le app meno usate, riducendone l’impatto.

Spostare i file su microSD o memoria esterna

Nei dispositivi compatibili, l’utilizzo di una scheda microSD consente di alleggerire la memoria interna. Alcuni modelli permettono addirittura di trasferire intere applicazioni sulla scheda. In mancanza di slot, si può optare per memorie USB-C o Lightning compatibili con lo smartphone.

Mantenere libera la memoria interna non serve solo a installare nuove app, ma anche a garantire maggiore velocità, stabilità e durata nel tempo del dispositivo.