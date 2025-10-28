L’energia è la priorità europea per il prossimo anno

In un panorama segnato da forti tensioni politiche e dal dibattito sul cambiamento climatico, l’Unione Europea si prepara a un anno cruciale. Ciò soprattutto per la definizione dell’indipendenza energetica. Il Programma di Lavoro 2026 della Commissione Europea, intitolato “Europe’s Independence Moment”, delinea un percorso che va oltre la semplice gestione delle risorse. Il tutto ponendo al centro la costruzione di un modello economico più integrato, competitivo e resiliente. La priorità è chiara: rafforzare il Mercato Unico come strumento per sostenere la crescita e garantire la stabilità del blocco europeo. L’energia diventa così il motore della trasformazione economica, unendo obiettivi industriali, sociali e ambientali.

Energia al centro del piano europeo: ecco i dettagli

Il programma prosegue sul solco tracciato dalle iniziative del 2025. Come il Clean Industrial Deal e l’Affordable Energy Action Plan, che hanno gettato le basi per una politica energetica più accessibile e sostenibile. Nei primi mesi del 2026, la Commissione concentrerà gli sforzi sull’attuazione di nuove misure operative. Tra cui spicca la Strategia di Elettrificazione, che includerà un capitolo specifico dedicato al Riscaldamento e Raffreddamento, e il Pacchetto Sicurezza Energetica. Quest’ultimo già sottoposto a consultazioni pubbliche.

La seconda metà dell’anno sarà invece orientata alla progettazione del futuro energetico dell’Unione. L’agenda prevede un aggiornamento della Governance dell’Unione dell’Energia. Insieme a revisioni delle Direttive sulle Energie Rinnovabili e sull’Efficienza Energetica. A quest’ultime si aggiungeranno nuove norme relative all’infrastruttura e al mercato del trasporto della CO2. Elementi centrali per il raggiungimento degli obiettivi climatici post-2030.

A completare il quadro, nel secondo trimestre verrà presentato l’Energy Omnibus. Una misura di semplificazione normativa volta a rendere più efficiente la legislazione sui prodotti energetici. Ed anche a ridurre la complessità burocratica. Tale iniziativa sottolinea la volontà dell’Unione di garantire coerenza e rapidità nell’attuazione delle politiche energetiche. Il 2026 potrebbe, dunque, essere un anno decisivo. L’obiettivo non è solo consolidare la sicurezza energetica, ma definire una visione di lungo periodo che unisca innovazione, sostenibilità e autonomia.