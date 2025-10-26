WhatsApp si arricchisce di un nuovo strumento e diventa più smart

WhatsApp è diventato ormai inarrestabile nella sua corsa verso il miglioramento e l’ottimizzazione della sua applicazione. Sin dal suo esordio WhatsApp ha conquistato il cuore degli utenti, non è infatti l’unica applicazione per la messaggistica istantanea presente, tuttavia è tra le più utilizzate in gran parte dei paesi nel mondo.

Questi primati di applicazioni scaricate e di utenti che quotidianamente utilizzano la piattaforma, sono anche in parte dovute ai continui cambiamenti che l’applicazione effettua. Tramite WhatsApp non si scambiano solo messaggi, ma gli utenti sono in grado di compiere decine diverse di azioni, tra cui effettuare videochiamate, informarsi mediante i canali, e anche postare dei contenuti tramite gli aggiornamenti di Stato. Queste sono soltanto alcune delle azioni che si possono svolgere su WhatsApp, ma la piattaforma cerca con i vari aggiornamenti di aggiungerne sempre altre.

WhatsApp si prepara a diventare più smart

Gli ultimi aggiornamenti che verranno compiuti tra poco da WhatsApp, prepareranno la piattaforma a diventare decisamente più smart e intuitiva. Il punto focale del nuovo aggiornamento riguarda proprio una migliore gestione dell’interfaccia dell’applicazione, tramite l’introduzione di nuovi filtri.

Con i filtri che verranno introdotti sarà più semplice gestire i contenuti multimediali, come foto e video, ma anche gli sticker in modo più semplice e intuitivo. Il nuovo sistema permetterà agli utenti di filtrare tra i vari messaggi della chat e trovare in maniera semplice e immediata tutti i contenuti che si cercano.

In particolare alle varie sezioni, se ne aggiunge una inedita, quella degli sticker. Attualmente infatti per cercare uno sticker specifico in una chat bisogna scorrere tutta la conversazione, operazione lunga ed estremamente noiosa. Invece tramite l’introduzione di un filtro specifico per gli sticker, si potranno visualizzare in maniera rapida tutti gli adesivi inviati in quella chat. L’interfaccia risulta essere dunque più chiara e veloce, ma soprattutto permette di ottimizzare i tempi degli utenti.