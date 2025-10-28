Esselunga: il lato più folle del risparmio per un Halloween da spettacolare

Una pioggia leggera, un colpo di tuono, e parte il “Time Warp” del Rocky Horror Picture Show. È Halloween, il sipario si alza e la casa merita un nuovo atto di comfort. Gli elettrodomestici entrano in scena con la stessa energia dei protagonisti del musical: eccentrici, decisi, pieni di vita. Esselunga propone un copione fatto di risparmio e qualità, dove i protagonisti sono gli sconti e il pubblico applaude soddisfatto. Ogni ottobre porta con sé un po’ di follia e voglia di cambiare, e questa volta l’occasione è servita su un piatto d’argento. Tra note, risate e dolcetti, l’atmosfera si riempie di entusiasmo. Non serve coreografia, basta voglia di comfort. Ed Esselunga, come un regista esperto, sa sempre come far brillare la scena della vostra casa. Insomma Esselunga sa cosa dare alla sua clientela, tra offerte dolci come mele caramellate e brand tech di prim’ordine.

Esselunga conquista chiunque con i suoi prezzi incantevoli

Le promozioni di Esselunga meritano un applauso. La DAYA DSW81225M15A2 è a € 259, mentre il frigorifero DAYA DSCB170XE è a € 199. Esselunga propone la DAYA DSW-61025M15A1 a € 229, compatta ed efficace. La lavatrice WHIRLPOOL WSB 725 D IT, offerta da Esselunga al costo tremendamente basso di € 339, unisce design e prestazioni, e l’asciugatrice WHIRLPOOL C WD 83M WBS IT costa € 479. Anche la HOOVER HW29AMBS, a € 349, brilla per solidità. Infine, Esselunga presenta il frigorifero SAMSUNG RB38C600DSA a € 599. Tutte le offerte durano fino al 31 ottobre: un gran finale da standing ovation. Altre promo sono visualizzabili direttamente online, ma bisogna far presto. “It’s just a jump to the left” ed il tempo scappa via.