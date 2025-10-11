Ad
Offerta AMAZON: oltre 300 euro di sconto sul Motorola Razr 60

Il Motorola Razr 60 è disponibile su Amazon con uno sconto di oltre 300 euro.

Un prezzo mai visto prima d’ora vi attende direttamente sul Motorola Razr 60, flip-phone tra i più amati del momento, che estende le proprie grinfie verso una fascia di utenti molto più ampia, grazie proprio allo sconto che Amazon ha deciso di mettere a disposizione in questo periodo.

La sua scheda tecnica è sicuramente ricca e ben fornita, partendo dal fatto che è stato lanciato nel corso del 2025. Le dimensioni sono più che bilanciate, essendo comunque di 171,3 x 73,99 x 7,25 millimetri di spessore e un peso di 188 grammi. Il display è da 6,9 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1224 x 2912 pixel, un LTPO AMOLED con refresh rate che può oscillare tra un minimo di 1Hz e un massimo di 120Hz, passando anche per 413 ppi e oltre 16 milioni di colori.  Chiaramente, essendo un flip-phone, presenta anche una parte esterna, o meglio un display da 3,6 pollici di diagonale, è un P-OLED con risoluzione di 1056 x 1066 pixel, e la capacità di essere touchscreen e facilitare l’utilizzo da parte di ogni utente.

Il comparto fotografico, utilizzabile anche per i selfie, è composto da due sensori da 50 e 13 megapixel, il principale e l’ultragrandangolare, perfetti per riuscire a realizzare scatti di buon livello, senza vincoli o limitazioni particolari. L’angolo di visuale di 120 gradi è ottimo, mentre la stabilizzazione ottico/digitale facilita sicuramente la ripresa in movimento.

Offerta Amazon con i 300 euro di sconto sul Motorola Razr 60

Il Motorola Razr 60 è un flip-phone che sta segnando una generazione, un prodotto che di base avrebbe un costo di 999 euro, ma che oggi può essere vostro con un investimento che corrisponde a soli 669 euro, acquistandolo nella bellissima colorazione PANTONE Gibraltar Sea. Scopritelo subito a questo link, ricordando la spedizione gratuita a domicilio gestita da Amazon.

Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63', interno 6.9' pOLED, 120Hz, MediaTek Dimensity, 256GB, PANTONE Gibraltar Sea
Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB, 50MP OIS + 13MP, selfie 32MP, display esterno 3.63", interno 6.9" pOLED, 120Hz, MediaTek Dimensity, 256GB, PANTONE Gibraltar Sea
