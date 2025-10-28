Dipendente di EA punzecchia i “leaker” sull’evento di Halloween

Il mondo di EA FC 26, l’evoluzione del celebre FIFA, è ormai abituato a vivere di fughe di notizie e anticipazioni. Ogni aggiornamento, promo o evento finisce puntualmente online giorni prima del lancio ufficiale. Questa volta, però, a commentare il fenomeno è stato JP, product leader di EA Sports. Egli su X (ex Twitter) ha deciso di rispondere direttamente ai “leaker” con un messaggio ironico. Ha semplicemente digitato “I leaker si sbagliano”, accompagnando il testo con una serie di emoji a tema Halloween. Un chiaro riferimento alle liste dei giocatori e alle carte speciali trapelate in rete.

EA Sports: Halloween e “Ultimate Scream”, tra ironia e strategie di marketing

L’intervento del dipendente EA ha subito acceso il dibattito nella community, da tempo abituata a ricevere conferme piuttosto che sorprese durante gli eventi ufficiali. Stavolta, però, la risposta di JP ha ribaltato le aspettative, introducendo un pizzico di mistero. L’azienda non ha rilasciato comunicati formali né adottato toni polemici. Ha solo preferito sdrammatizzare con umorismo, un approccio che lascia intendere come le fughe di notizie non siano viste come una vera minaccia, ma piuttosto come parte integrante della strategia comunicativa.

Il tema resta comunque controverso. Da un lato, i leak rischiano di vanificare mesi di lavoro dei team di sviluppo e marketing, rovinando l’effetto sorpresa di campagne pensate nei minimi dettagli. Dall’altro, contribuiscono a mantenere viva l’attenzione dei fan, alimentando la curiosità e il desiderio di scoprire cosa sia reale e cosa no. È quindi probabile che, più che combattere le fughe di notizie, EA abbia scelto di gestirle e sfruttarle a proprio vantaggio.

L’evento di Halloween, noto anche come Ultimate Scream, è da sempre uno dei momenti più attesi dell’anno per i giocatori di EA-FC. Le speciali carte “spaventose” torneranno anche in questa edizione. Insomma, tra emoji, tweet enigmatici e leak smentiti, EA dimostra di saper usare l’ironia come strumento di marketing, mescolando suspense e divertimento. Che si tratti di vera strategia o semplice provocazione, una cosa è certa, anche quest’anno, l’evento di Halloween promette di far parlare tutta la community online.