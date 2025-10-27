PS Store, ritorna la super promo del Pianeta Degli Sconti

Sono giornate piuttosto intense per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi. Il colosso del gaming Sony ha infatti reso disponibili qualche giorno fa su PlayStation Store fantastici sconti per celebrare la festività di Halloween. Nonostante questo, l’azienda sembra che voglia davvero esagerare. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha reso disponibile un’altra super promozione, ovvero quella denominata Il Pianeta Degli Sconti.

Sony continua a stupire, arriva su PlayStation Store la super promo il Pianeta Degli Sconti

Sembra che il colosso del gaming Sony non sia ancora sazio di stupire. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda sta continuando a proporre nuove iniziative, il tutto nonostante abbia da poco reso disponibili vari sconti per festeggiare Halloween. L’azienda, in particolare, ha deciso di stupire facendo ritornare un’altra promo di rilievo su PlayStation Store.

Ci stiamo riferendo alla promo nota con il nome di il Pianeta Degli Sconti. Quest’ultima era già stata proposta in passato dall’azienda, ma ora è tornata nuovamente disponibile su PlayStation Store. In questo modo, gli utenti potranno acquistare tanti fantastici videogiochi con degli sconti eccezionali, che in alcuni casi arrivano anche al 75% e oltre. Qui di seguito vi riportiamo alcune delle offerte più interessanti che il colosso del gaming Sony sta proponendo con questa nuova promozione.

Ecco i migliori titoli su PlayStation Store con la promo il Pianeta Degli Sconti