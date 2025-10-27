Xiaomi C302: arriva la videocamera che riconosce ciò che vede

L’attenzione verso la sicurezza domestica intelligente continua a crescere. Ciò con un numero sempre maggiore di utenti che cercano dispositivi capaci di combinare tecnologia avanzata e facilità d’uso. In tale contesto si inserisce la nuova Xiaomi Smart Camera C302, pronta a debuttare a livello internazionale. La comparsa di una pagina dedicata sul sito global del marchio segnala che il lancio è imminente. Confermando la volontà dell’azienda di rafforzare la propria presenza nel mercato delle videocamere intelligenti. La Smart Camera C302 si distingue per la capacità di registrare in 2K UHD. Ciò grazie a un sensore da 3 MP ad alta sensibilità. Tale caratteristica consente di ottenere immagini nitide e dettagliate sia in piena luce sia in condizioni notturne. Sfruttando i sei LED a infrarosso per la visione notturna a colori. Il dispositivo prevede un motore PTZ a doppio asse, che permette di orientare la videocamera da remoto tramite l’applicazione Home. Consentendo anche un’installazione capovolta senza perdita di funzionalità.

Xiaomi Smart Camera C302: ecco i dettagli sulla nuova videocamera

Il ruolo dell’intelligenza artificiale locale si evidenzia nelle funzioni avanzate di riconoscimento. La videocamera è in grado di distinguere persone, animali domestici e bambini. Inviando notifiche in caso di movimento. La rilevazione si estende anche ai suoni: il dispositivo può segnalare pianti o rumori sospetti. Garantendo un controllo più completo dell’ambiente domestico. Per ridurre i falsi allarmi, è possibile definire un’area operativa specifica, limitando le notifiche solo a determinati spazi.

La C302 integra, connettività avanzata tramite Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Il microfono e l’altoparlante incorporati permettono la comunicazione bidirezionale. Offrendo la possibilità di interagire con chi si trova davanti alla videocamera. L’archiviazione può avvenire sia su microSD fino a 256 GB sia tramite cloud. Un’attenzione particolare è stata riservata alla privacy, con un otturatore fisico che copre il sensore, programmabile per specifiche fasce orarie. Inoltre, sono disponibili funzionalità per la domotica vocale. Ciò grazie alla compatibilità sia con Alexa sia con Google Home. Nonostante la disponibilità della pagina prodotto sul portale globale, al momento l’azienda non ha fornito dettagli ufficiali su prezzo e date di vendita. Non resta dunque che attendere per ottenere maggiori informazioni sul nuovo dispositivo Xiaomi.