Il G-SHOCK più piccolo di sempre, in formato anello

Casio ha deciso di fare un salto nel minuscolo, ma con tutta la grinta del suo stile inconfondibile: arriva il DWN-5600, il primo G-SHOCK da dito, un anello-orologio grande appena un decimo rispetto ai modelli classici. Non è la prima volta che il marchio giapponese sperimenta con le mini versioni dei suoi iconici segnatempo — lo scorso anno era stato il turno del CRW-001, ispirato al mitico F-91W — ma questa volta il risultato è qualcosa che sembra uscito da un film di fantascienza in miniatura.

Casio reinventa il G-SHOCK: l’orologio da dito che sfida le dimensioni

Il DWN-5600 è una replica perfetta del celebre modello 5600, solo che… puoi indossarlo al dito. Ogni dettaglio è stato riprodotto con una precisione quasi maniacale: dalla lunetta squadrata al cinturino (anch’esso miniaturizzato), tutto è stato realizzato con la tecnologia di stampaggio a iniezione, la stessa che Casio usa per i suoi orologi full size. Dentro questo minuscolo gioiello si nasconde un lavoro ingegneristico notevole: i tecnici sono riusciti a sistemare tutti i componenti interni — display LCD, chip, batteria, pulsanti — in pochi millimetri, senza rinunciare a quello che rende un G-SHOCK un G-SHOCK: resistenza, precisione e impermeabilità.

Il mini-orologio è dotato di un display digitale a sei cifre, pulsanti in acciaio inossidabile e una cassa in resina a base biologica. Le dimensioni fanno sorridere (23,4x20x7,5 mm, contro i quasi 49 mm del modello originale), ma la sostanza resta: è antiurto, impermeabile fino a 200 metri e ha tutte le funzioni base — orario al secondo, calendario automatico, retroilluminazione LED, cronometro e doppio fuso orario. Insomma, non è solo un accessorio divertente o una trovata estetica: è un vero e proprio orologio da battaglia… in formato mignon.

Casio lo lancerà in tre colori – nero, rosso e giallo – mantenendo quel tocco giocoso che ha sempre contraddistinto la serie. Non si conosce ancora il prezzo ufficiale, ma l’uscita è prevista per novembre 2025, sia sul sito ufficiale di G-SHOCK che nel flagship store di Milano, in Corso Como 9.

E per i fan più nostalgici, Casio ha in serbo un’altra chicca: il CA-500WEBF, un orologio con tastierino da calcolatrice dedicato al 40° anniversario di Ritorno al Futuro. Tra il passato e il futuro, Casio continua a divertirsi a rimpicciolire i suoi miti — e noi non possiamo fare a meno di volerli tutti.