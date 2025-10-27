Windows 11: ecco perché le anteprime dei file non funzionano

Gli ultimi aggiornamenti di ottobre di Windows 11 hanno introdotto un cambiamento nella gestione dei file scaricati da internet. Gli utenti che aprono Esplora File noteranno che la tradizionale anteprima dei documenti non è più disponibile per tali elementi. Al suo posto compare un avviso che dichiara che il file potrebbe contenere contenuti dannosi. Tale modifica, anche se superficiale, nasce da motivazioni di sicurezza profonde. Quando un documento viene aperto in anteprima, il sistema operativo ne legge alcune parti. Ciò al fine di mostrarne il contenuto. In alcune circostanze, però, i file possono essere manipolati con codice malevolo, in particolare tramite tag HTML incorporati. Ciò può consentire a malintenzionati di ottenere informazioni riservate, sfruttando la funzionalità di anteprima come punto di accesso. La nuova misura mira proprio ad eliminare tale possibile pericolo.
Windows 11: ecco i dettagli della nuova opzione
I file provenienti da internet vengono automaticamente contrassegnati con il tag Mark of the Web (MotW). Per tali elementi, la funzione di anteprima rimane disattivata fino a quando l’utente non decide di sbloccarli manualmente tramite le proprietà del file. Tale procedura richiede, però, consapevolezza. Solo documenti provenienti da fonti affidabili, infatti, dovrebbero essere sbloccati.
Non esiste un’opzione che permetta di disattivare la protezione in maniera permanente e universale. Gli utenti non possono modificare le impostazioni di Esplora File per ripristinare il vecchio comportamento. Portando di fatto ad una gestione più attenta dei documenti scaricati.
Il nuovo aggiornamento di Windows 11 evidenzia una tendenza più ampia. I sistemi operativi moderni stanno progressivamente riducendo le funzionalità a rischio per proteggere dati e identità degli utenti. Anche piccole modifiche, come la disattivazione dell’anteprima, riflettono una strategia più ampia che pone la sicurezza informatica al centro delle scelte progettuali. Guardando al futuro, è probabile che tale tipo di interventi diventerà sempre più comune. Segnalando un cambio di paradigma nella gestione dei file e nell’interazione quotidiana con il software.