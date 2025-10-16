Windows 11 23H2: fine del supporto, Microsoft fissa la data dell’addio

Microsoft ha ufficializzato la data di fine supporto per Windows11 versione 23H2, fissandola all’11 novembre 2025. Dopo tale data, le edizioni Home e Professional non riceveranno più patch di sicurezza o aggiornamenti di sistema. La notizia conferma la volontà della società di spingere gli utenti verso le versioni più moderne del suo sistema operativo.

Nel Windows Health Dashboard, Microsoft ha spiegato che dopo l’ultimo “Patch Tuesday” di novembre non verranno distribuiti ulteriori aggiornamenti di sicurezza o di qualità. Anche se il sistema continuerà a funzionare, resterà vulnerabile agli attacchi informatici. Motivo per cui gli utenti sono invitati a eseguire l’upgrade quanto prima. Chi utilizza ancora la 23H2 potrà verificare la disponibilità degli update da Impostazioni e Windows Update, oppure installarli manualmente seguendo le guide ufficiali pubblicate sul sito Microsoft.

Aggiorna ora a Windows 11 24H2 o 25H2: più sicurezza e supporto fino al 2028

Le versioni Enterprise ed Education, invece, godranno di un anno in più di supporto, come previsto dai contratti aziendali. Ciò permetterà alle organizzazioni di pianificare con calma la transizione, evitando interruzioni nei sistemi critici. Per evitare rischi e problemi di compatibilità, Microsoft suggerisce di passare alla versione 24H2, disponibile su larga scala, o alla più recente 25H2, attualmente in fase di rilascio graduale. Entrambe offrono un’esperienza più fluida, con funzioni basate sull’IA.

L’azienda sottolinea che l’aggiornamento richiede solo pochi minuti e un riavvio. Fatto ciò sarà garantito il supporto fino al 2027 per la 24H2 e fino al 2028 per la 25H2. Restare fermi alla 23H2, invece, significa rinunciare a nuove funzioni di sicurezza, alle ottimizzazioni per l’AI on device e ai miglioramenti delle prestazioni introdotti negli ultimi mesi.

Microsoft ha poi chiarito che la fine del supporto non comporterà la disattivazione immediata del sistema. Di conseguenza dispositivi non aggiornati saranno esposti a bug e vulnerabilità sempre più gravi nel corso del tempo.