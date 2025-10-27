Su Instagram arriva la cronologia di tutti i Reels visualizzati

Instagram introduce una novità destinata a cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti video. Si tratta della cronologia completa dei Reels visualizzati. Una funzione attesa da tempo, che consente di ritrovare facilmente i video visti in precedenza. Ciò anche quando non sono stati salvati o condivisi. L’aggiornamento è stato annunciato dal responsabile della piattaforma Adam Mosseri. Rappresenta un passo importante nella strategia di Instagram che punta a rendere l’esperienza più fluida e personalizzabile. La nuova sezione è accessibile attraverso il percorso “La tua attività”. Presente all’interno delle impostazioni. L’utente può scegliere se visualizzare i video dal più recente al più vecchio. Oppure applicare filtri temporali per limitare la ricerca a un periodo specifico. Non manca la possibilità di filtrare in base al creatore di contenuti, una scelta che semplifica la riscoperta di video provenienti da account preferiti. Inoltre, per chi desidera maggiore riservatezza, è disponibile l’opzione di rimuovere singoli video dalla cronologia.

Ecco come funziona la nuova cronologia su Instagram

Finora ritrovare un Reel visualizzato era un’operazione complessa e spesso frustrante. Opzione legata al ricordo del nome del creatore o all’algoritmo di raccomandazione. Con la cronologia integrata, Instagram punta a ridurre tale intoppo. E non è tutto. Allo stesso tempo, il social sta ampliando la gamma di strumenti a disposizione dei creatori. A tal proposito, è in corso il roll-out di nuove funzioni di editing basate su intelligenza artificiale per la creazione delle Storie. Ciò con l’obiettivo di semplificare il montaggio dei contenuti e stimolare la creatività.

Tali interventi suggeriscono un’ulteriore dimensione di coinvolgimento. L’introduzione della cronologia dei Reels rappresenta quindi una risposta alle esigenze quotidiane degli utenti, ma anche un tassello in più nella trasformazione di Instagram. Nel panorama attuale, la possibilità di ritrovare ciò che si è già visto non è solo un vantaggio tecnico, ma anche un passo verso una navigazione più consapevole.