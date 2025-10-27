Apple iPhone 16 Plus, il prezzo è GIUSTO su Amazon: ecco lo sconto da non perdere

Lo sconto che oggi gli utenti possono effettivamente cogliere al volo su Amazon è sicuramente uno dei migliori di sempre, proprio perché apre le porte verso un rapporto qualità/prezzo che nessuno si aspettava di vedere, almeno per quanto riguarda l’acquisto di Apple iPhone 16 Plus, un top di gamma a tutto tondo che oggi viene a costare decisamente meno del solito.

Il prodotto di cui vi parliamo nell’articolo si posiziona esattamente al centro della line-up del 2024, una soluzione che vuole essere consigliata agli utenti che sono alla ricerca di un device dalle ottime prestazioni, impreziosito anche da specifiche tecniche di altissimo livello. Le sue dimensioni sono di 160,9 x 77,8 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di 199 grammi, oltre alla solita ottima resistenza all’acqua o agli agenti atmosferici.

Il display è più grande di un iPhone 16 base, essendo comunque un componente da 6,7 pollici di diagonale, sempre Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz e densità di 460 ppi, per una risoluzione che può raggiungere al massimo 1290 x 2796 pixel, con protezione Ceramic Shield. Il processore è Apple A18, esa-core con una frequenza di clock che si estende fino a un massimo di 3,46GHz, approfittando comunque della GPU Apple (5-core), e di una configurazione che prevede 8GB di RAM con, nel nostro caso almeno, 128GB di memoria interna (ricordiamo allo stesso tempo che non è espandibile con microSD).

Apple iPhone 16 Plus, che occasione con questo sconto su Amazon

Una spesa così bassa era difficile da preventivare per l’acquisto di Apple iPhone 16 Plus, lo smartphone può oggi essere vostro con un investimento finale di 909 euro, riducendo la spesa di circa 70 euro, partendo appunto da 979 euro. Ordinatelo subito al seguente link.