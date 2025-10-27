WindTre, alcune delle offerte mobili da non perdere

WindTre è uno degli operatori telefonici tradizionali, più apprezzato dagli utenti nel mercato delle telecomunicazioni italiano.Attualmente l’operatore presenta una gamma di promozioni telefoniche per la linea mobile dei clienti, davvero imperdibili. Se si cerca una promozione all inclusive a prezzi davvero accessibili, bisogna assolutamente visionare tutte le tariffe di WindTre.

WindTre, scopri le promozioni telefoniche all inclusive

Tra le promozioni telefoniche, pensate da WindTre per tutti i nuovi e i vecchi clienti, ce ne sono alcune davvero imperdibili. Per tutti i clienti che provengono da un operatore telefonico diverso, l’operatore propone una promo passa a WindTre. La tariffa in questione prevede giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps, di cui 200 giga in full Speed, minuti illimitati e 50 SMS. In più si hanno a disposizione 12,6 Giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea e la spedizione della SIM gratuita in tutta Italia. Il costo della promozione è a partire da 9,99 euro al mese in base all’operatore di partenza.

Per tutti coloro che invece vogliano attivare direttamente un nuovo numero, WindTre mette a disposizione la seguente tariffa, 200 giga di Internet con 5G, alla massima velocità disponibile, minuti illimitati, 200 SMS, 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea e la spedizione della SIM gratuita in tutta Italia. In questo caso il costo è di soli 9,99 euro al mese.

WindTre pensa anche a delle categorie specifiche di utenti, come la promozione telefonica mobile pensata per i più piccoli. L’offerta in questione è disponibile per tutti gli under 14, e mette a disposizione 150 giga di Internet con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 8,9 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, e la spedizione SIM gratuita in tutta Italia. In più WindTre Offre anche il servizio protezione minori incluso. Il prezzo della tariffa per i più piccoli e di soli 6,99 euro al mese, con attivazione della tariffa gratis.