Lotta alla pirateria: la UEFA entra nell’Alleanza ACE

La crescente diffusione della pirateria digitale nel mondo dello sport ha spinto la UEFA a compiere un passo importante. Quest’ultima, infatti, ha aderito all’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Si tratta della prima volta che un titolare esclusivo di diritti sportivi entra a far parte di questa coalizione globale guidata dalla Motion Picture Association (MPA). La quale include realtà come Netflix, Amazon, DAZN e beIN. L’iniziativa intende proteggere il valore economico e culturale del calcio europeo. Minacciato dalla proliferazione di streaming illegali di eventi in diretta. Secondo la Commissione europea, circa il 12% dei cittadini fruisce di contenuti sportivi tramite canali non ufficiali. Una quota che sale al 27% tra i giovani tra i 15 e i 24 anni. Il fenomeno non accenna a rallentare, rendendo necessaria una strategia globale e coordinata.

Ecco i dettagli del recente intervento per contrastare la pirateria online

L’ingresso nell’ACE consentirà alla UEFA di sfruttare risorse tecnologiche avanzate. Oltre che di collaborare con le autorità di tutto il mondo, rafforzando così la protezione dei propri contenuti. Un ruolo centrale nella coalizione sarà quello della UEFA all’interno del Live Tier. Ovvero la divisione che si occupa della pirateria sportiva in tempo reale. Tale struttura interviene durante le giornate di gara per identificare e chiudere piattaforme che trasmettono partite illegalmente. Inclusi servizi IPTV pirata e i cosiddetti “hydra sites”, portali che riemergono rapidamente dopo essere stati oscurati.

La nuova adesione all’ACE rappresenta non solo uno strumento di contrasto alla pirateria, ma anche un passo verso un equilibrio più sostenibile tra tutela dei diritti e partecipazione del pubblico.

Come ha spiegato Dani Bacsa, Deputy Chief of Content Protection della MPA, le azioni vanno dalla negoziazione extragiudiziale alla collaborazione con le forze dell’ordine. passando per il contenzioso civile. Tutto con l’obiettivo di colpire rapidamente le reti responsabili della distribuzione pirata. La tempestività è cruciale: i contenuti live hanno una durata limitata e la rapidità d’intervento massimizza l’efficacia delle azioni.