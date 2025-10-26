Whisker Litter-Robot 5 Pro: la lettiera con AI che monitora la salute del tuo gatto

La tecnologia entra anche nella toilette del gatto. Whisker ha presentato la Litter-Robot 5 Pro, una lettiera automatica avanzata che promette di rivoluzionare il modo in cui i proprietari si prendono cura della salute felina. Il prezzo è alto. Stiamo parlando di 900 dollari. Ma le funzionalità sono da vero laboratorio veterinario domestico. Due videocamere integrate, una per il riconoscimento del muso e l’altra per l’analisi delle feci tramite intelligenza artificiale. Consentono un monitoraggio costante del comportamento in bagno.

Grazie a questo sistema, è possibile rilevare variazioni nelle abitudini del gatto che potrebbero indicare problemi di salute. Spesso difficili da intercettare per chi lavora fuori casa tutto il giorno. I gatti, infatti, tendono a nascondere i sintomi di molte patologie, ma sono anche animali abitudinari. Cambiare modalità di utilizzo della lettiera è un segnale importante. La lettiera è in grado di identificare fino a cinque gatti diversi, memorizzandone comportamenti e tempi. E segnalando eventuali anomalie attraverso l’app.

La lettiera Whisker è alta tecnologia non per tutti. I costi sono elevati e c’è un abbonamento mensile

Le funzionalità della Litter-Robot 5 Pro non si fermano al riconoscimento e all’analisi. Il dispositivo è completamente automatizzato. Whisker ha migliorato l’interfaccia con un pannello LCD intuitivo che sostituisce i vecchi LED criptici. La lettiera distingue tra scarti liquidi e solidi, trattando questi ultimi più rapidamente per ridurre i cattivi odori. Il serbatoio è stato ampliato per minimizzare la frequenza di svuotamento. Rendendo l’esperienza più semplice anche per i proprietari.

Tuttavia, la tecnologia ha un prezzo. Oltre ai 900 dollari richiesti per l’acquisto, serve un abbonamento mensile a Whisker Plus (8 dollari). Che serve per accedere alle funzioni di monitoraggio sanitario in tempo reale. Per chi cerca un’alternativa più economica, Whisker propone i modelli Evo (600 dollari) e Litter-Robot 5 standard. Ma entrambi rinunciano ad alcune tecnologie chiave come le videocamere AI, la visione notturna e il rilevamento preciso del livello di sabbia. Le nuove lettiere sono già disponibili per il preordine negli Stati Uniti. Mentre per l’Europa si attendono conferme.