Last Energy introduce negli USA un micro reattore veloce e modulare

L’energia nucleare cambia taglia: arriva negli Stati Uniti il nuovo micro-reattore da 20 MW della startup Last Energy, progettato per essere montato in fabbrica, trasportato su camion e collegato come un kit modulare. La proposta è semplice ma ambiziosa: offrire energia continua, affidabile e a basse emissioni alle industrie, ai data center e alle comunità che cercano alternative efficaci e moderne.

L’idea è quella di ridurre drasticamente i tempi e i costi tipici dei grandi impianti nucleari. Con il modello “plug-and-play”, Last Energy punta a installazioni in meno di due anni, con componenti testati in fabbrica, assemblaggio rapido e operatività su scala industriale. È un passo importante verso un’energia nucleare che non sia solo “veloce”, ma anche altamente accessibile.

Cosa lo rende “piccolo” e perché conta

Il reattore PWR-20 è definito “micro” perché fornisce circa 20 MW elettrici – una potenza inferiore ai gigawatt degli impianti tradizionali – ma sufficiente per alimentare un’intera fabbrica, un campus tecnologico o un data center. Grazie al design modulare, più unità possono operare in parallelo, aumentando la scalabilità in base alle esigenze.

Altro vantaggio: il reattore non richiede necessariamente grandi corposi serbatoi d’acqua né vasti terreni liberi. L’approccio modulare e la minore scala lo rendono più flessibile in termini di collocazione e integrazione nelle infrastrutture esistenti. Questo lo trasforma in una soluzione particolarmente adatta per situazioni in cui serve energia sempre attiva (il cosiddetto baseload) ma non si vuole o non si può aspettare un impianto che sia più grande possibile.

Con il PWR-20, Last Energy propone un nuovo sistema e un cambio di rotta importante nel settore: energia nucleare più snella, più veloce da implementare e pensata per scenari dove l’affidabilità e la continuità sono fondamentali. È una risposta diretta alle richieste emergenti di settori ad alta intensità energetica e in rapida espansione – e segna un passaggio significativo verso la riduzione delle emissioni a livello industriale.